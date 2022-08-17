«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить платеж за август и сентябрь

В октябре 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично – к спотовым ценам на газ в Европе. В ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м.