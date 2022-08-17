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«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить платеж за август и сентябрь

Ведомости

Молдавская газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь 2022 г. Об этом сообщил руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«АО “Молдовагаз” обратилось к ПАО “Газпром” с просьбой отсрочить до конца IV квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь текущего года», – говорится в сообщении.

Чебан пояснил, что повышение тарифа на газ, которое в начале августа утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), не позволяют «Молдовагазу» выполнить свои контрактные обязательства.

Он также отметил, что это также «негативно сказывается на финансовой жизнедеятельности» предприятия и ставит под вопрос бесперебойную поставку газа.

В связи с этим компания попросила правительство о помощи в виде господдержки или оплаты долгов АО «Термоэлектрика». «Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной», – подчеркнул Чебан.

Задолженность Молдавии за газ оценивается в $709 млн. Но правительство страны отказывается признавать долг перед «Газпромом». В начале августа вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «все посчитано правильно».

Ранее Спыну сообщил, что Молдавия попросила «Газпром» об отсрочке платежа за август. Позже Чебан рассказал, что «Молдовагазу» не хватает $14,8 млн на авансовый платеж за поставки в этом месяце.

Стоимость закупки газа в августе для Молдавии составила $1458 за 1000 кубометров. Ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 кубометров.

НАРЭ 4 августа подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр (исходя из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 кубометров). «Молдовагаз» же просил цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений.

В октябре 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично – к спотовым ценам на газ в Европе. В ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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