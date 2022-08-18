Ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт Jack Daniel's и Hennessy
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Речь в том числе идет о Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя правления АКОРТ Игоря Караваева, направленное вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
В обращении говорится, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа.
Источник газеты в рознице отметил, что скоро магазины начнут закупки алкоголя к новогоднему сезону. По его словам, не исключен риск дефицита по ряду позиций.
Караваев уточнил, что компании, приостановившие из-за санкций поставки своей продукции в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. В АКОРТ считают, что заместить эти позиции российским алкоголем в полном объеме не получится из-за нехватки технологий и сложностей с доставкой сырья.
По словам Караваева, решить проблему можно с помощью параллельного импорта. Такая мера позволит сохранить ассортимент, а также предотвратит рост доли нелегальной продукции. В частности, АКОРТ просит легализовать параллельный импорт шампанского Moet и Veuve Clicquot, а также крепкого алкоголя Finlandia, Baileys, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Hennessy, Bell's, Olmeca, Jagermeister и др. Кроме того, в ассоциации считают, что необходимо разрешить ввоз пивной продукции, включая Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness и др.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны.
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