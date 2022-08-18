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Газпромбанк предложил создать инфраструктуру по обращению с ТКО на Сахалине по концессии

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Газпромбанк подал три частные концессионные инициативы в правительство Сахалинской области о применении механизма концессии для создания и эксплуатации в регионе инфраструктурных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила пресс-служба кредитной организации. 

Уточняется, что банк выступит в роли организатора финансирования и кредитора проектов. Среди концессионеров числятся три предприятия холдинговой компании «Диджиталтех». 

В рамках проекта планируется создание инфраструктурных объектов на севере Сахалина, которые смогут принимать около 10 000 т твердых бытовых отходов в год, в центре острова — мощностью 44 000 т в год, а также на юге — 152 000 т в год. Общая сумма инвестиций предположительно составит около 7 млрд руб., объекты будут введены в эксплуатацию в 2026 г. Проект планируют реализовать с применением механизмов дальневосточной концессии сроком на 25 лет с момента подписания концессионного соглашения.

Соглашение о сотрудничестве по проекту создания и эксплуатации объектов инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Сахалинской области с применением механизма концессии было подписано Газпромбанком и правительством Сахалинской области в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума. 

Реализация программы «Дальневосточная концессия», в рамках которой государство в течение 10-20 лет будет компенсировать инвесторам до 100% капитальных затрат на строительство инфраструктурных объектов после их ввода в эксплуатацию, началась в сентябре прошлого года. Предполагается, что новый механизм позволит значительно увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 2024 г. до 500 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных