Газпромбанк предложил создать инфраструктуру по обращению с ТКО на Сахалине по концессии
Газпромбанк подал три частные концессионные инициативы в правительство Сахалинской области о применении механизма концессии для создания и эксплуатации в регионе инфраструктурных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила пресс-служба кредитной организации.
Уточняется, что банк выступит в роли организатора финансирования и кредитора проектов. Среди концессионеров числятся три предприятия холдинговой компании «Диджиталтех».
В рамках проекта планируется создание инфраструктурных объектов на севере Сахалина, которые смогут принимать около 10 000 т твердых бытовых отходов в год, в центре острова — мощностью 44 000 т в год, а также на юге — 152 000 т в год. Общая сумма инвестиций предположительно составит около 7 млрд руб., объекты будут введены в эксплуатацию в 2026 г. Проект планируют реализовать с применением механизмов дальневосточной концессии сроком на 25 лет с момента подписания концессионного соглашения.
Соглашение о сотрудничестве по проекту создания и эксплуатации объектов инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Сахалинской области с применением механизма концессии было подписано Газпромбанком и правительством Сахалинской области в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума.
Реализация программы «Дальневосточная концессия», в рамках которой государство в течение 10-20 лет будет компенсировать инвесторам до 100% капитальных затрат на строительство инфраструктурных объектов после их ввода в эксплуатацию, началась в сентябре прошлого года. Предполагается, что новый механизм позволит значительно увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 2024 г. до 500 млрд руб.
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