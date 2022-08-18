Газпромбанк предложил создать инфраструктуру по обращению с ТКО на Сахалине по концессии

В рамках проекта планируется создание инфраструктурных объектов на севере Сахалина, которые смогут принимать около 10 000 т твердых бытовых отходов в год, в центре острова — мощностью 44 000 т в год, а также на юге — 152 000 т в год. Общая сумма инвестиций предположительно составит около 7 млрд руб., объекты будут введены в эксплуатацию в 2026 г. Проект планируют реализовать с применением механизмов дальневосточной концессии сроком на 25 лет с момента подписания концессионного соглашения.