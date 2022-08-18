Газета
Бизнес

Экспорт швейцарских часов в июле приблизился к максимуму 2014 года

Ведомости

Экспорт швейцарских часов приблизился к историческому максимуму благодаря росту спроса на них, который начался в период пандемии, следует из сообщения Федерации швейцарской часовой промышленности. В частности, поставки часов за рубеж выросли в стоимостном выражении на 8,3% к июлю 2021 г., до 2,2 млрд франков ($2,3 млрд) — это самый высокий результат с октября 2014 г., когда был поставлен рекорд. Однако в натуральном выражении было зафиксировано падение на 2,7%. 

Согласно документу, экспорт часов из стали вырос в июле на 9,5%, из драгоценных металлов — на 4,8%, из других металлов — на 34% и из других материалов — на 54,1%. 

На часы стоимостью более 500 франков ($523) пришлось более трети объемов и почти 95% экспортного оборота. В июле их экспорт в денежном выражении вырос на 10,8%, в натуральном — на 10,7%. Экспорт изделий стоимостью ниже 200 франков ($209) растет шестой месяц подряд, в июле показатель увеличился на 5,3% в сравнении со значением прошлого года. При этом экспорт часов, стоимость которых находится в диапазоне между 200 и 500 франками, с начала 2000 г. постоянно снижается, в июле этот экспорт в денежном выражении упал на 29,2%.

Самым большим рынком для швейцарских часов являются США, где импорт этой продукции увеличился на 13,5% по сравнению с прошлым годом, хотя и снизился по сравнению с июнем. Доля США на рынке швейцарских часов составляет 14,6%. В топ-5 крупнейших импортеров швейцарских часов также вошли Китай с долей 14,2%, Гонконг (7,7%), Сингапур и Япония (по 6,3%). Сильнее всего экспорт вырос в Сингапур, прирост составил 29,1% год к году, падение на уровне 11,9% показал Гонконг.

Экспорт швейцарских часов в Россию в марте этого года обвалился на 95,6% после того, как Швейцария присоединилась к европейским санкциям в отношении России. Тогда крупнейшие производители швейцарской часовой индустрии остановили экспорт из-за начала специальной военной операции на Украине. В частности, 8 марта о приостановке поставок заявила компания Rolex, чуть раньше об этом объявили компании Swatch Group (марки Swatch, Omega, Longines, Tissot) и Richemont (Cartier, Van Cleef & Aprels, Montblanc). На продажи в России в выручке этих часовых домов приходилось около 2–3%, оценивали аналитики Morgan Stanley.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных