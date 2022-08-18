Экспорт швейцарских часов в июле приблизился к максимуму 2014 года

На часы стоимостью более 500 франков ($523) пришлось более трети объемов и почти 95% экспортного оборота. В июле их экспорт в денежном выражении вырос на 10,8%, в натуральном — на 10,7%. Экспорт изделий стоимостью ниже 200 франков ($209) растет шестой месяц подряд, в июле показатель увеличился на 5,3% в сравнении со значением прошлого года. При этом экспорт часов, стоимость которых находится в диапазоне между 200 и 500 франками, с начала 2000 г. постоянно снижается, в июле этот экспорт в денежном выражении упал на 29,2%.