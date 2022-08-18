Экспорт швейцарских часов в июле приблизился к максимуму 2014 года
Экспорт швейцарских часов приблизился к историческому максимуму благодаря росту спроса на них, который начался в период пандемии, следует из сообщения Федерации швейцарской часовой промышленности. В частности, поставки часов за рубеж выросли в стоимостном выражении на 8,3% к июлю 2021 г., до 2,2 млрд франков ($2,3 млрд) — это самый высокий результат с октября 2014 г., когда был поставлен рекорд. Однако в натуральном выражении было зафиксировано падение на 2,7%.
Согласно документу, экспорт часов из стали вырос в июле на 9,5%, из драгоценных металлов — на 4,8%, из других металлов — на 34% и из других материалов — на 54,1%.
На часы стоимостью более 500 франков ($523) пришлось более трети объемов и почти 95% экспортного оборота. В июле их экспорт в денежном выражении вырос на 10,8%, в натуральном — на 10,7%. Экспорт изделий стоимостью ниже 200 франков ($209) растет шестой месяц подряд, в июле показатель увеличился на 5,3% в сравнении со значением прошлого года. При этом экспорт часов, стоимость которых находится в диапазоне между 200 и 500 франками, с начала 2000 г. постоянно снижается, в июле этот экспорт в денежном выражении упал на 29,2%.
Самым большим рынком для швейцарских часов являются США, где импорт этой продукции увеличился на 13,5% по сравнению с прошлым годом, хотя и снизился по сравнению с июнем. Доля США на рынке швейцарских часов составляет 14,6%. В топ-5 крупнейших импортеров швейцарских часов также вошли Китай с долей 14,2%, Гонконг (7,7%), Сингапур и Япония (по 6,3%). Сильнее всего экспорт вырос в Сингапур, прирост составил 29,1% год к году, падение на уровне 11,9% показал Гонконг.
Экспорт швейцарских часов в Россию в марте этого года обвалился на 95,6% после того, как Швейцария присоединилась к европейским санкциям в отношении России. Тогда крупнейшие производители швейцарской часовой индустрии остановили экспорт из-за начала специальной военной операции на Украине. В частности, 8 марта о приостановке поставок заявила компания Rolex, чуть раньше об этом объявили компании Swatch Group (марки Swatch, Omega, Longines, Tissot) и Richemont (Cartier, Van Cleef & Aprels, Montblanc). На продажи в России в выручке этих часовых домов приходилось около 2–3%, оценивали аналитики Morgan Stanley.
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