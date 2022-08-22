В Ростуризме заявили о планах построить в Дагестане морской курорт
На фоне устойчивого роста турпотока в Дагестан федеральные власти начали обсуждать строительство нового курорта на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Информацию газете также подтвердили в Ростуризме.
По словам источника, проект создания курорта в Дагестане обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Собеседник утверждает, что глава региона Сергей Меликов упомянул на встрече о подходящем участке в Каякентском районе.
Другие источники газеты заявили, что в проекте могут принять участие корпорации «Туризм.РФ» и федеральные власти. Один из собеседников уточнил, что пока «это только наметки». В «Туризм.РФ», аппаратах вице-премьера Дмитрия Чернышенко и Игоря Левитина, пресс-службе главы Дагестана на запрос издания не ответили.
Однако информацию подтвердили в Ростуризме. По словам ведомства, вопрос о создании нового морского курорта в Дагестане прорабатывается с местными властями. В агентстве уточнили, что в регионе есть условия, «благоприятные для пляжного отдыха», в том числе теплое море, широкая песчаная полоса и длинный сезон. По словам представителя Ростуризма, проработка новых локаций связана с перегруженностью других курортов России в летний сезон и их устаревшей инфраструктурой.
Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает, что для реализации подобного проекта нужен участок площадью около 200 га. Он добавляет, что свободные участки такого размера есть также в окрестностях Анапы и в Крыму. По его оценке, при таких условиях можно построить построить круглогодичный курортный комплекс с совокупным фондом примерно на 30 000 номеров. Бюджет строительства составит $5 млрд, подсчитал Кожевников.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что в связи с ростом популярности Дагестана у российских туристов интерес инвесторов к развитию отелей в регионе может быть высоким. Успех проекту также пророчит основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его словам, Дагестан может стать аналогом Сочи, а загрузку ему обеспечат не только туристы из центральной части страны, но и жители регионов Северного Кавказа.
Интерес к туристическим поездкам в Дагестан вырос с начала пандемии COVID-19. По данным властей региона, в 2021 г. республику посетили более 1 млн путешественников (на 30% больше, чем в 2020). Компания «Интурист» отмечала, что в июне 2022 г. спрос на поездки в Дагестан увеличился. Так, регион вошел в топ-5 самых популярных внутрироссийских направлений у туристов.
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