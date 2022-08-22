В Ростуризме заявили о планах построить в Дагестане морской курорт

Однако информацию подтвердили в Ростуризме. По словам ведомства, вопрос о создании нового морского курорта в Дагестане прорабатывается с местными властями. В агентстве уточнили, что в регионе есть условия, «благоприятные для пляжного отдыха», в том числе теплое море, широкая песчаная полоса и длинный сезон. По словам представителя Ростуризма, проработка новых локаций связана с перегруженностью других курортов России в летний сезон и их устаревшей инфраструктурой.