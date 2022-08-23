Усэйн Болт решил зарегистрировать свою позу победителя как товарный знак

Согласно документу, Болт хочет размещать этот логотип на предметах одежды, обуви, головных уборах и ювелирных изделиях, а также при проведении спортивных и культурных мероприятий. Логотип должен выглядеть следующим образом: «Торговая марка представлена силуэтом мужчины в характерной позе, с одной рукой согнутой и указывающей на голову, а второй поднятой и указывающей вверх». Именно этой позой, в которой спортсмен как будто целит из лука в небо, Болт приветствовал собственные победы, медали и новые мировые рекорды, которые ему удалось поставить.