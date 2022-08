Усэйн Болт решил зарегистрировать свою позу победителя как товарный знак

Фирменная поза Болта стала всемирно известна в 2008 г., когда на Олимпийских играх в Пекине он был признан самым быстрым человеком в мире. Этот жест получил название To Di World, то есть To the world, «К миру». Болт ушел из спорта в 2017 г., он объявил об этом на чемпионате мира в Лондоне, где он занял третье место на дистанции 100 м.