Усэйн Болт решил зарегистрировать свою позу победителя как товарный знак
Многократный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт, известный как самый быстрый человек в мире, подал все необходимые документы в управление по патентам и товарным знакам США (USPTO), чтобы зарегистрировать логотип со своей знаменитой позой победителя в качестве товарного знака, следует из заявки на сайте ведомства.
Согласно документу, Болт хочет размещать этот логотип на предметах одежды, обуви, головных уборах и ювелирных изделиях, а также при проведении спортивных и культурных мероприятий. Логотип должен выглядеть следующим образом: «Торговая марка представлена силуэтом мужчины в характерной позе, с одной рукой согнутой и указывающей на голову, а второй поднятой и указывающей вверх». Именно этой позой, в которой спортсмен как будто целит из лука в небо, Болт приветствовал собственные победы, медали и новые мировые рекорды, которые ему удалось поставить.
12 лет назад подобная заявка уже поступала от Болта, однако он так и не воспользовался логотипом, в связи с чем разрешение на его использование было отозвано.
Фирменная поза Болта стала всемирно известна в 2008 г., когда на Олимпийских играх в Пекине он был признан самым быстрым человеком в мире. Этот жест получил название To Di World, то есть To the world, «К миру». Болт ушел из спорта в 2017 г., он объявил об этом на чемпионате мира в Лондоне, где он занял третье место на дистанции 100 м.
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