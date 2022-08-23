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Усэйн Болт решил зарегистрировать свою позу победителя как товарный знак

Ведомости

Многократный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт, известный как самый быстрый человек в мире, подал все необходимые документы в управление по патентам и товарным знакам США (USPTO), чтобы зарегистрировать логотип со своей знаменитой позой победителя в качестве товарного знака, следует из заявки на сайте ведомства. 

Согласно документу, Болт хочет размещать этот логотип на предметах одежды, обуви, головных уборах и ювелирных изделиях, а также при проведении спортивных и культурных мероприятий. Логотип должен выглядеть следующим образом: «Торговая марка представлена силуэтом мужчины в характерной позе, с одной рукой согнутой и указывающей на голову, а второй поднятой и указывающей вверх». Именно этой позой, в которой спортсмен как будто целит из лука в небо, Болт приветствовал собственные победы, медали и новые мировые рекорды, которые ему удалось поставить. 

12 лет назад подобная заявка уже поступала от Болта, однако он так и не воспользовался логотипом, в связи с чем разрешение на его использование было отозвано.

Фирменная поза Болта стала всемирно известна в 2008 г., когда на Олимпийских играх в Пекине он был признан самым быстрым человеком в мире. Этот жест получил название To Di World, то есть To the world, «К миру». Болт ушел из спорта в 2017 г., он объявил об этом на чемпионате мира в Лондоне, где он занял третье место на дистанции 100 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных