Nokian Tyres начала искать покупателя на завод в Ленинградской области
Производитель шин Nokian Tyres выставил на продажу свой завод во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным источников, до начала сентября компания собирает обязывающие предложения на покупку предприятия — основного актива финской компании. На долю экспорта приходилось 60% от выпуска завода. Собеседники газеты утверждают, что на предприятие претендуют несколько инвесторов, включая нефтяные компании и профильных игроков.
В частности, речь идет о связанных с «Татнефтью» структурах, а также о владельце AEON Романе Троценко. До введения санкций против шинных предприятий «Татнефти» нефтекомпания выпускала шины под брендом Kama Tyres. Позже она продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу».
Уточняется, что Троценко к шинному производству отношения не имеет, однако уже несколько лет интересуется химическими активами. Так, в 2019 г. он стал владельцем волгоградского завода «Химпром», а в 2020-м купил татарстанский «Аммоний». В «Татнефти» газете заявили, что «не комментируют слухи», Троценко на запрос не ответил.
В российском офисе Nokian призвали ориентироваться на последние заявления о том, что компания рассматривает различные варианты ухода из РФ. Другие данные пока что не согласованы и не подтверждены, уточнили в компании.
На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».
С января по июнь 73% всего производства шин Nokian для легковых автомобилей были выпущены в России, а в 2021 г. на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Потери активов из-за санкций во II квартале компания оценила примерно в 300 млн евро. Сейчас производитель шин наращивает выпуск на площадках в Финляндии и в США.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.