Nokian Tyres начала искать покупателя на завод в Ленинградской области

Уточняется, что Троценко к шинному производству отношения не имеет, однако уже несколько лет интересуется химическими активами. Так, в 2019 г. он стал владельцем волгоградского завода «Химпром», а в 2020-м купил татарстанский «Аммоний». В «Татнефти» газете заявили, что «не комментируют слухи», Троценко на запрос не ответил.