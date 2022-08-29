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Бизнес

Nokian Tyres начала искать покупателя на завод в Ленинградской области

Ведомости

Производитель шин Nokian Tyres выставил на продажу свой завод во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

По данным источников, до начала сентября компания собирает обязывающие предложения на покупку предприятия — основного актива финской компании. На долю экспорта приходилось 60% от выпуска завода. Собеседники газеты утверждают, что на предприятие претендуют несколько инвесторов, включая нефтяные компании и профильных игроков.

В частности, речь идет о связанных с «Татнефтью» структурах, а также о владельце AEON Романе Троценко. До введения санкций против шинных предприятий «Татнефти» нефтекомпания выпускала шины под брендом Kama Tyres. Позже она продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». 

Уточняется, что Троценко к шинному производству отношения не имеет, однако уже несколько лет интересуется химическими активами. Так, в 2019 г. он стал владельцем волгоградского завода «Химпром», а в 2020-м купил татарстанский «Аммоний». В «Татнефти» газете заявили, что «не комментируют слухи», Троценко на запрос не ответил. 

В российском офисе Nokian призвали ориентироваться на последние заявления о том, что компания рассматривает различные варианты ухода из РФ. Другие данные пока что не согласованы и не подтверждены, уточнили в компании.

На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». 

С января по июнь 73% всего производства шин Nokian для легковых автомобилей были выпущены в России, а в 2021 г. на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Потери активов из-за санкций во II квартале компания оценила примерно в 300 млн евро. Сейчас производитель шин наращивает выпуск на площадках в Финляндии и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных