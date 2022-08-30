Жители России оценили качество продукции брендов после смены иностранных владельцев

С конца февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке или прекращении работы в России, ряд брендов продали свой бизнес новым владельцам. Например, McDonald's объявила об уходе с российского рынка в мае, а затем продала 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Активы Starbucks в РФ выкупили рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика», перезапустив бизнес под брендом Stars Coffe.