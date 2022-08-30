Жители России оценили качество продукции брендов после смены иностранных владельцев
Качество продукции и услуг зарубежных брендов, продавших свой бизнес в России новым владельцам, снизилось, считают 30% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом 27% респондентов считают, что качество осталось на прежнем уровне, а 11% – что улучшилось. 32% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Об ухудшении качества чаще говорили мужчины (38%), молодежь 18-34 лет (55-48%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (41%) и городов-миллионников (37%).
При этом большинство опрошенных (43%) положительно относятся к самой практике продолжения работы и смены названий ушедших из России иностранных брендов, 39% относятся нейтрально, а еще 15% — скорее отрицательно.
С конца февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке или прекращении работы в России, ряд брендов продали свой бизнес новым владельцам. Например, McDonald's объявила об уходе с российского рынка в мае, а затем продала 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Активы Starbucks в РФ выкупили рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика», перезапустив бизнес под брендом Stars Coffe.
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