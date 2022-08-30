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Бизнес

Жители России оценили качество продукции брендов после смены иностранных владельцев

Ведомости

Качество продукции и услуг зарубежных брендов, продавших свой бизнес в России новым владельцам, снизилось, считают 30% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 27% респондентов считают, что качество осталось на прежнем уровне, а 11% – что улучшилось. 32% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Об ухудшении качества чаще говорили мужчины (38%), молодежь 18-34 лет (55-48%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (41%) и городов-миллионников (37%).

При этом большинство опрошенных (43%) положительно относятся к самой практике продолжения работы и смены названий ушедших из России иностранных брендов, 39% относятся нейтрально, а еще 15% — скорее отрицательно.

С конца февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке или прекращении работы в России, ряд брендов продали свой бизнес новым владельцам. Например, McDonald's объявила об уходе с российского рынка в мае, а затем продала 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Активы Starbucks в РФ выкупили рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика», перезапустив бизнес под брендом Stars Coffe.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных