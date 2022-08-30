Маск нашел новую причину для отказа от покупки Twitter

Причиной для возможного прекращения сделки стало заявление экс-руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко, который был уволен в начале этого года. Он обвинил компанию в недостаточной защите данных пользователей. В частности, он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.