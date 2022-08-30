Маск нашел новую причину для отказа от покупки Twitter
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке социальной сети Twitter за $44 млрд, сообщило Bloomberg со ссылкой на документы, поданные юристами миллиардера в суд. Разбирательство начнется 17 октября.
Причиной для возможного прекращения сделки стало заявление экс-руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко, который был уволен в начале этого года. Он обвинил компанию в недостаточной защите данных пользователей. В частности, он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.
В заявлении, которое составили адвокаты, сказано, что Twitter нарушил условия сделки о слиянии, не устранив недостатки в вопросах конфиденциальности данных. До этого Маск в течение нескольких месяцев пытался отказаться от совершения сделки. Одной из причин миллиардер назвал завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-роботов. Об этом же сообщал и Затко, который говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов.
В свою очередь, руководство Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не больше 5% от общего числа пользователей. По мнению миллиардера, фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех учетных записей Twitter. Договоренность о покупке была достигнута в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от покупки социальной сети и уведомил об этом компанию.
Позже руководство Twitter подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций социальной сети. Cейчас их стоимость составляет около $40 за штуку, в то время как Маск изначально предлагал за них $54,2. В конце июля Маск подал встречный иск, его подробности не раскрываются.
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