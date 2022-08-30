«Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту
«Аэрофлот» с 1 сентября вносит изменение в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20-30 минут», — говорится в сообщении.
Коридорами могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме — через воздушное пространство Казахстана.
11 аэропортов на юге России остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Последний раз Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 4 сентября 03:45 мск.
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