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«Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 сентября начнет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Аэрофлот» с 1 сентября вносит изменение в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20-30 минут», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня РБК сообщил о том, что авиакомпании смогут выполнять 15 «коротких» рейсов в час в Сочи. Такое решение приняли по итогам совещания по организации воздушного движения.

Коридорами могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме — через воздушное пространство Казахстана.

11 аэропортов на юге России остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.

Последний раз Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 4 сентября 03:45 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных