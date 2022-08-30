«Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

Коридорами могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме — через воздушное пространство Казахстана.