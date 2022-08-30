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«М.Видео — Эльдорадо» запустила предзаказ новых iPhone

Ведомости

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео - Эльдорадо» первой в России запустит предзаказ на новые смартфоны Apple — iPhone 14, об этом сообщается на сайте ритейлера.

Уточняется, что предзаказ можно оформить с помощью виртуального сертификата, который можно приобрести на сайте ритейлера за 50 000 руб. После официального старта продаж, который ожидается 16 сентября, устройства станут доступны для держателей сертификатов. К продукции также будет прилагаться гарантия сроком на один год. 

«После того как станут известны цены и даты старта продаж во всем мире, сертификат станет активным. Представители компании свяжутся с каждым из клиентов после планирования поставок: уточнят выбранную модель, финальную стоимость и детали получения. Доплата за смартфон будет доступна в ближайшем розничном магазине. Покупатели двух сетей также получат повышенный кешбэк в виде бонусных рублей в рамках программ лояльности. В случае необходимости клиенты могут вернуть сертификат и получить быстрый возврат денежных средств», — сказано в сообщении компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе re:Store, возможность оформить предзаказ на данный момент отсутствует, поскольку официально компания ушла из России. Телеком-операторы, которые также занимаются продажей продукции Apple («Билайн», МТС и «Мегафон»), от комментариев отказались. В Wildberries сообщили, что новые модели iPhone появятся на маркетплейсе, как только будут доступны в России.

Презентация новых iPhone состоится 7 сентября. По данным агентства Bloomberg, помимо четырех моделей iPhone 14 корпорация также представит три модели часов Apple Watch, несколько компьютеров Mac с чипами M2 и M3, планшет iPad бюджетного и люкс-сегментов, обновленные наушники AirPods Pro, а также новый HomePod с возможной функцией мультитач и обновленный Apple TV. Ожидается, что продажи откроются 16 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных