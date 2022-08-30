«М.Видео — Эльдорадо» запустила предзаказ новых iPhone

«После того как станут известны цены и даты старта продаж во всем мире, сертификат станет активным. Представители компании свяжутся с каждым из клиентов после планирования поставок: уточнят выбранную модель, финальную стоимость и детали получения. Доплата за смартфон будет доступна в ближайшем розничном магазине. Покупатели двух сетей также получат повышенный кешбэк в виде бонусных рублей в рамках программ лояльности. В случае необходимости клиенты могут вернуть сертификат и получить быстрый возврат денежных средств», — сказано в сообщении компании.