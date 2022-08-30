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Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за полугодие в 51,03 рубля на акцию

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Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию, следует из сообщения компании в Telegram.

«Принимая во внимание уверенные финансовые результаты и значительный запас ликвидности на балансе, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать за выплату дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 г.», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

В пресс-службе указали, что дата окончания приема бюллетеней – 30 сентября 2022 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, – 9 сентября. 

По словам Садыгова, в дальнейшем компания намерена придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

30 июня Садыгов объявил, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. В сообщении говорилось, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».

При этом в конце мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные по размерам дивиденды за 2021 г. – 52,53 руб. на акцию, а общая сумма должна была составить 1,243 трлн руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли компании за 2021 г. по МСФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных