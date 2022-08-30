Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за полугодие в 51,03 рубля на акцию

30 июня Садыгов объявил, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. В сообщении говорилось, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».