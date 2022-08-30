Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за полугодие в 51,03 рубля на акцию
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию, следует из сообщения компании в Telegram.
«Принимая во внимание уверенные финансовые результаты и значительный запас ликвидности на балансе, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать за выплату дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 г.», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
В пресс-службе указали, что дата окончания приема бюллетеней – 30 сентября 2022 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, – 9 сентября.
По словам Садыгова, в дальнейшем компания намерена придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
30 июня Садыгов объявил, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. В сообщении говорилось, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».
При этом в конце мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные по размерам дивиденды за 2021 г. – 52,53 руб. на акцию, а общая сумма должна была составить 1,243 трлн руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли компании за 2021 г. по МСФО.
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