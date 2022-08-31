Газета
Бизнес

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в начале торгов

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов на лондонской бирже ICE выросли на 5%, до уровня $2900 за тысячу куб. м после падения ниже $2600 накануне. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 4,8% до 278 евро за МВт/ч, или $2919 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.

Сегодня «Газпром» подтвердил остановку поставок газа в Европу по «Северному потоку» для проведения планово-предупредительных работ. При отсутствии технических неисправностей газоперекачивающая турбина возобновит работу в 04:00 мск 2 сентября, поставки восстановятся до объема 33 млн куб. м в сутки.

После заявления «Газпрома» от 19 августа о приостановке поставок российского газа в Европу биржевые цены резко ускорили рост, на прошлой неделе цена ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров, однако позже, после заявления главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии на 85%, цены на энергоресурс начали снижаться. В частности, в тот день биржевые цены в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м.

Накануне, 30 августа, стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась еще ниже, в моменте падение достигло 10%, цены снизились до 245 евро за МВт/ч, или $2572 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных