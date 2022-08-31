Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в начале торгов

После заявления «Газпрома» от 19 августа о приостановке поставок российского газа в Европу биржевые цены резко ускорили рост, на прошлой неделе цена ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров, однако позже, после заявления главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии на 85%, цены на энергоресурс начали снижаться. В частности, в тот день биржевые цены в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м.