Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в начале торгов
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов на лондонской бирже ICE выросли на 5%, до уровня $2900 за тысячу куб. м после падения ниже $2600 накануне. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 4,8% до 278 евро за МВт/ч, или $2919 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.
Сегодня «Газпром» подтвердил остановку поставок газа в Европу по «Северному потоку» для проведения планово-предупредительных работ. При отсутствии технических неисправностей газоперекачивающая турбина возобновит работу в 04:00 мск 2 сентября, поставки восстановятся до объема 33 млн куб. м в сутки.
После заявления «Газпрома» от 19 августа о приостановке поставок российского газа в Европу биржевые цены резко ускорили рост, на прошлой неделе цена ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров, однако позже, после заявления главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии на 85%, цены на энергоресурс начали снижаться. В частности, в тот день биржевые цены в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м.
Накануне, 30 августа, стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась еще ниже, в моменте падение достигло 10%, цены снизились до 245 евро за МВт/ч, или $2572 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.
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