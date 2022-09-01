Китайская Weichai перестала поставлять «КамАЗу» газовые двигатели из-за санкций

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Ограничительные меры были приняты в том числе в отношении российских физических лиц и компаний. В конце февраля «КамАЗ» попал под санкции Евросоюза, а в июне компанию добавили в санкционный список США. Минфин США пояснил, что техника «КамАЗа» была замечена при передвижении российских военных по Украине.