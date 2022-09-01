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Бизнес

Китайская Weichai перестала поставлять «КамАЗу» газовые двигатели из-за санкций

Ведомости

Китайская моторостроительная корпорация Weichai отказала «КамАЗу» в поставках газовых двигателей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, это произошло из-за того, что китайские власти предостерегли Weichai от работы с компаниями, которые попали под санкции Запада. 

«КамАЗ» использовал двигатели Weichai на тягачах поколения К4, работающие на газомоторном топливе, включая газовый тягач 5490, который выпустили в феврале 2020 г. Кроме того, моторы китайского производители были установлены на самосвалах на метане.

Несколько собеседников утверждают, что на фоне санкций «КамАЗ» рассчитывал установить дизельные двигатели Weichai на грузовую технику классического поколения К3. 

Другой источник в одном из заказчиков «КамАЗа» уточнил, что в настоящее время производитель может предложить покупателям только технику поколения К3 с устаревшим газовым двигателем 820 (V8). По данным источника, разработкой нового тягача на газе компания займется только в III-IV квартале 2023 г. 

Представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев сообщил газете, что производство грузовика 5490 (относится к поколению К4) на сжиженном природном газе (СПГ) завершится в этом году. Он подчеркнул, что у завода уже есть модель на замену — КамАЗ-54901 на СПГ поколения К5. Запуск его производства запланирован на вторую половину 2023 г. Уточняется, что грузовик получит камазовский дизельный двигатель Р6.

При этом в «КамАЗе» отказались комментировать сотрудничество с Weichai и другими поставщиками. В российском представительстве «Вейчай-Рус Трейдинвест» на запрос не ответили.  

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Ограничительные меры были приняты в том числе в отношении российских физических лиц и компаний. В конце февраля «КамАЗ» попал под санкции Евросоюза, а в июне компанию добавили в санкционный список США. Минфин США пояснил, что техника «КамАЗа» была замечена при передвижении российских военных по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных