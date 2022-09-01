«Газпром» снизил объем добычи газа на 14,6%

Российская энергетическая компания «Газпром» с начала года добыла 288,1 млрд куб. м газа, что на 14,6%, или на 49,1 млрд куб. м, меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказано в отчете компании за 8 месяцев. Также снижение показал и спрос на газ на внутреннем рынке — он уменьшился на 2,9%, или на 4,7 млрд куб. м.