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«Газпром» снизил объем добычи газа на 14,6%

Ведомости

Российская энергетическая компания «Газпром» с начала года добыла 288,1 млрд куб. м газа, что на 14,6%, или на 49,1 млрд куб. м, меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказано в отчете компании за 8 месяцев. Также снижение показал и спрос на газ на внутреннем рынке — он уменьшился на 2,9%, или на 4,7 млрд куб. м.

«Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За восемь месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 40 млрд куб. м. В этом снижении 73%, или 29 млрд куб. м, – это доля 27 стран ЕС», — сказано в сообщении. Также в пресс-службе компании отметили и снижение спроса в Великобритании — на 5 млрд куб. м газа.

Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года составил 82,2 млрд куб. м, то есть на 37,4%, или на 49,1 млрд куб. м, меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. Уточняется, что «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам. При этом увеличились поставки энергоресурса в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe на 30 августа, запасы газа в хранилищах Европы восполнены на 54,2 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 г. компаниям предстоит закачать еще 18,2 млрд куб. м газа. «Газпром» обратил внимание и на уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ), которые накопили только 13,1 млрд куб. м газа из необходимых 19 млрд куб. м, сообщили в компании.

«Газпром» остановил прокачку газа по «Северному потоку» в Европу 31 августа для проведения планово-предупредительных работ, единственная газоперекачивающая турбина возобновит работу 3 сентября до объема 33 млн куб. м газа в сутки при отсутствии технических неисправностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных