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Украинское судно заблокировало движение в Босфорском проливе

Ведомости

Судно длиной 173 м, вышедшее из Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе, сейчас он закрыт для движения судов, сообщила береговая охрана Турции. Причиной стал отказ рулевого управления. 

«Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Через Босфорский пролив проходят в том числе суда из заблокированных украинских портов, которые доставляют продовольствие в соответствии с «продуктовой» сделкой, заключенной Турцией и ООН по отдельности с Россией и Украиной 22 июля. 27 июля в Стамбуле также начал работу Совместный координационный центр (СКЦ). В рамках соглашения по зерну предполагалось также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. ООН сообщила, что с 1 по 29 августа из заблокированных портов Украины было вывезено более 1,2 млн тонн продовольствия. 

Накануне было заблокировано движение в Суэцком канале, однако в течение нескольких часов судоходство было возобновлено. Причиной стал севший на мель нефтяной танкер длиной 252 м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных