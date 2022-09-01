Украинское судно заблокировало движение в Босфорском проливе
Судно длиной 173 м, вышедшее из Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе, сейчас он закрыт для движения судов, сообщила береговая охрана Турции. Причиной стал отказ рулевого управления.
«Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Через Босфорский пролив проходят в том числе суда из заблокированных украинских портов, которые доставляют продовольствие в соответствии с «продуктовой» сделкой, заключенной Турцией и ООН по отдельности с Россией и Украиной 22 июля. 27 июля в Стамбуле также начал работу Совместный координационный центр (СКЦ). В рамках соглашения по зерну предполагалось также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. ООН сообщила, что с 1 по 29 августа из заблокированных портов Украины было вывезено более 1,2 млн тонн продовольствия.
Накануне было заблокировано движение в Суэцком канале, однако в течение нескольких часов судоходство было возобновлено. Причиной стал севший на мель нефтяной танкер длиной 252 м.
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