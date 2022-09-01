Украинское судно заблокировало движение в Босфорском проливе

Через Босфорский пролив проходят в том числе суда из заблокированных украинских портов, которые доставляют продовольствие в соответствии с «продуктовой» сделкой, заключенной Турцией и ООН по отдельности с Россией и Украиной 22 июля. 27 июля в Стамбуле также начал работу Совместный координационный центр (СКЦ). В рамках соглашения по зерну предполагалось также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. ООН сообщила, что с 1 по 29 августа из заблокированных портов Украины было вывезено более 1,2 млн тонн продовольствия.