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Аркадий Ротенберг заявил о рисках освоения восточного рынка

Ведомости

Разворот на Восток уже состоялся, этот рынок нужно осваивать, но и не забывать о рисках. Такое заявление бизнесмен Аркадий Ротенберг сделал в разговоре с РБК на Восточном экономическом форуме.

«Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — сказал предприниматель. 

В качестве примера он привел отношения России с Китаем и Индией. По словам Ротенберга, китайцы — «сложные переговорщики» и не будут делать что-либо без собственной выгоды. Индийских бизнесменов он назвал «более разговорчивыми партнерами, но не менее сложными».

Он отметил, что у России есть также потенциал сотрудничества с Пакистаном, Индонезией и другими восточными странами. По словам бизнесмена, мир поменялся и «обратно уже не вернется». «Глобализация закончилась», — добавил Ротенберг.

Он подчеркнул, что России стоит не только пускать восточные компании «к себе», но и осваивать их рынки. Также он посоветовал не «бросаться на шею» восточным партнером. По мнению бизнесмена, «любовь должна быть обоюдной».

К тому же, как отмечает Ротенберг, помимо энергоресурсов, Россия может предложить восточному рынку еще много чего, в том числе готовые товары, продукцию сельского хозяйства, биоресурсы, химию и др. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

На фоне этого Россия «развернулась» на Восток. В мае «Газпром» сообщил, что за первые четыре месяца 2022 г. объемы поставок газа в Китай увеличились на 60%. А 25 июля компания зафиксировала суточный рекорд экспорта газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Кроме того, накануне стало известно, что «Газпром» и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных