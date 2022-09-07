Аркадий Ротенберг заявил о рисках освоения восточного рынка
«Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — сказал предприниматель.
В качестве примера он привел отношения России с Китаем и Индией. По словам Ротенберга, китайцы — «сложные переговорщики» и не будут делать что-либо без собственной выгоды. Индийских бизнесменов он назвал «более разговорчивыми партнерами, но не менее сложными».
Он отметил, что у России есть также потенциал сотрудничества с Пакистаном, Индонезией и другими восточными странами. По словам бизнесмена, мир поменялся и «обратно уже не вернется». «Глобализация закончилась», — добавил Ротенберг.
Он подчеркнул, что России стоит не только пускать восточные компании «к себе», но и осваивать их рынки. Также он посоветовал не «бросаться на шею» восточным партнером. По мнению бизнесмена, «любовь должна быть обоюдной».
К тому же, как отмечает Ротенберг, помимо энергоресурсов, Россия может предложить восточному рынку еще много чего, в том числе готовые товары, продукцию сельского хозяйства, биоресурсы, химию и др.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
На фоне этого Россия «развернулась» на Восток. В мае «Газпром» сообщил, что за первые четыре месяца 2022 г. объемы поставок газа в Китай увеличились на 60%. А 25 июля компания зафиксировала суточный рекорд экспорта газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Кроме того, накануне стало известно, что «Газпром» и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.
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