Аркадий Ротенберг заявил о рисках освоения восточного рынка

На фоне этого Россия «развернулась» на Восток. В мае «Газпром» сообщил, что за первые четыре месяца 2022 г. объемы поставок газа в Китай увеличились на 60%. А 25 июля компания зафиксировала суточный рекорд экспорта газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Кроме того, накануне стало известно, что «Газпром» и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.