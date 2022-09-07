«Коммерсантъ»: производители мяса попросили ограничить разведение домашних птиц

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы дачных и садовых участков могут разводить птиц. Отмечается, что при этом все санитарно-эпидемиологические нормы должны быть соблюдены, а мясо и яйца можно употреблять только самим. По задумке, закон должен способствовать сдерживанию роста цен на эти продукты.