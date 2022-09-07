«Коммерсантъ»: производители мяса попросили ограничить разведение домашних птиц
«Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий разведение птиц для личных нужд на садовых и огородных участках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным собеседников, этот вопрос поднимался на совещании в Россельхознадзоре 2 сентября. «Росптицесоюз» утверждает, что содержание домашних птиц может привести к распространению птичьего гриппа, а также попаданию вируса на предприятия и, как следствие, сокращению производства.
Глава союза Галина Бобылева подтвердила инициативу внести поправки в закон, однако не уточнила, о каких конкретно изменениях идет речь. В ведомстве отметили, что совещание действительно проводилось, но его подробности не раскрыли.
Источник газеты среди производителей указал на то, что домашние птицы больше контактируют с дикими животными. Более того, их корм не проходит проверку, а происхождение поголовья зачастую не подтверждается.
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов также видит недостатки в принятом законе. По его мнению, врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы дачных и садовых участков могут разводить птиц. Отмечается, что при этом все санитарно-эпидемиологические нормы должны быть соблюдены, а мясо и яйца можно употреблять только самим. По задумке, закон должен способствовать сдерживанию роста цен на эти продукты.
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