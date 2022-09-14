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Бизнес

«Яндекс.Еда» запустилась в Армении под брендом Yandex Eats

Ведомости

Сервис «Яндекс.Еда» начал работать в Армении под брендом Yandex Eats в тестовом режиме, следует из сообщения пресс-службы компании. Армения стала четвертой страной, где доступен сервис, после России, Казахстана и Белоруссии.

«Выход на зарубежные рынки — один из приоритетов фудтех-бизнеса "Яндекса". "Яндекс.Еда" уже работает в Казахстане и Беларуси. Благодаря закрытию сделки по покупке Delivery Club мы сможем выделить больше ресурсов на локализацию сервиса, которая необходима для запуска новых стран», — отметил руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов.

В сообщении также говорится, что к сервису уже подключено более 100 ресторанов и кафе Еревана. Помимо готовой еды из ресторанов пользователи могут заказать товары из магазинов: продукты и напитки, в том числе алкогольные, спортивное питание, товары для животных. Законодательство Армении разрешает доставку алкоголя. Позже сервис добавит возможность заказывать безрецептурные лекарства и БАДы из аптек, что также разрешено законодательством страны.

12 сентября «Яндекс» закрыл сделку по продаже рекомендательной платформы «Дзен» и агрегатора «Новости» и покупке сервиса доставки еды Delivery Club. Сделка по приобретению «Яндексом» сервиса Delivery Club была завершена на прошлой неделе — 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.

Детали обмена активами между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявила, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% в сервисе Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен VK получит медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных