«Яндекс.Еда» запустилась в Армении под брендом Yandex Eats

В сообщении также говорится, что к сервису уже подключено более 100 ресторанов и кафе Еревана. Помимо готовой еды из ресторанов пользователи могут заказать товары из магазинов: продукты и напитки, в том числе алкогольные, спортивное питание, товары для животных. Законодательство Армении разрешает доставку алкоголя. Позже сервис добавит возможность заказывать безрецептурные лекарства и БАДы из аптек, что также разрешено законодательством страны.