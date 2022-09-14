«Яндекс.Еда» запустилась в Армении под брендом Yandex Eats
«Выход на зарубежные рынки — один из приоритетов фудтех-бизнеса "Яндекса". "Яндекс.Еда" уже работает в Казахстане и Беларуси. Благодаря закрытию сделки по покупке Delivery Club мы сможем выделить больше ресурсов на локализацию сервиса, которая необходима для запуска новых стран», — отметил руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов.
В сообщении также говорится, что к сервису уже подключено более 100 ресторанов и кафе Еревана. Помимо готовой еды из ресторанов пользователи могут заказать товары из магазинов: продукты и напитки, в том числе алкогольные, спортивное питание, товары для животных. Законодательство Армении разрешает доставку алкоголя. Позже сервис добавит возможность заказывать безрецептурные лекарства и БАДы из аптек, что также разрешено законодательством страны.
12 сентября «Яндекс» закрыл сделку по продаже рекомендательной платформы «Дзен» и агрегатора «Новости» и покупке сервиса доставки еды Delivery Club. Сделка по приобретению «Яндексом» сервиса Delivery Club была завершена на прошлой неделе — 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.
Детали обмена активами между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявила, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% в сервисе Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен VK получит медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru.
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