«Известия»: в Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами и изымать документы

Проблемы на границе возникли у смоленских компаний «Автотранзит», «СВ-Транс» и логистического оператора «Траско». «Известиям» удалось получить комментарии от «Траско». В компании рассказали, что трудности возникли у двух автопоездов, размер наложенного на них штрафа составляет около 200 000 руб. В «Траско» считают причины задержания безосновательными.