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«Известия»: в Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами и изымать документы

Ведомости

В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы и изымать документы у водителей из-за новых требований со стороны Астаны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

АСМАП известно о восьми случаях задержания. Однако, по словам представителя ассоциации, точные данные «сообщить невозможно». Он рассказал, что часть задержанных грузовиков находится на стоянке для нарушителей, другие — на таможенных терминалах или прямо на дороге.

«Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — пояснил собеседник издания.

Ассоциация посоветовала российским компаниям временно приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.

Речь идет о транзитных перевозках, когда фуры из Евросоюза до границы с Белоруссией доставляет европейская компания, а после автопоезд прицепляют к грузовикам белорусских или российских организаций. Затем товары везут в Казахстан.

Проблемы на границе возникли у смоленских компаний «Автотранзит», «СВ-Транс» и логистического оператора «Траско». «Известиям» удалось получить комментарии от «Траско». В компании рассказали, что трудности возникли у двух автопоездов, размер наложенного на них штрафа составляет около 200 000 руб. В «Траско» считают причины задержания безосновательными.

Как следует из письма Минтранса РФ в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана, с недавних пор казахстанские власти стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику — европейской компании. Ведомство отметило, что организации не передают документы друг другу, а новое правило нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.

В документе Минтранс называет новые требования необоснованными и призывает власти Казахстана освободить задержанные грузовики без штрафов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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