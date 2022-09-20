«Известия»: в Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами и изымать документы
В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы и изымать документы у водителей из-за новых требований со стороны Астаны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
АСМАП известно о восьми случаях задержания. Однако, по словам представителя ассоциации, точные данные «сообщить невозможно». Он рассказал, что часть задержанных грузовиков находится на стоянке для нарушителей, другие — на таможенных терминалах или прямо на дороге.
«Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — пояснил собеседник издания.
Ассоциация посоветовала российским компаниям временно приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.
Речь идет о транзитных перевозках, когда фуры из Евросоюза до границы с Белоруссией доставляет европейская компания, а после автопоезд прицепляют к грузовикам белорусских или российских организаций. Затем товары везут в Казахстан.
Проблемы на границе возникли у смоленских компаний «Автотранзит», «СВ-Транс» и логистического оператора «Траско». «Известиям» удалось получить комментарии от «Траско». В компании рассказали, что трудности возникли у двух автопоездов, размер наложенного на них штрафа составляет около 200 000 руб. В «Траско» считают причины задержания безосновательными.
Как следует из письма Минтранса РФ в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана, с недавних пор казахстанские власти стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику — европейской компании. Ведомство отметило, что организации не передают документы друг другу, а новое правило нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.
В документе Минтранс называет новые требования необоснованными и призывает власти Казахстана освободить задержанные грузовики без штрафов.
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