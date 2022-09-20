В «Газпром недра» сообщили о планах разработать стратегию цифровой трансформации

Черепанов также рассказал, что в конце прошлого года стратегию цифровой трансформации представил «Газпром». В основе проекта лежало создание единой модели данных компании. По его словам, она будет объединена с национальной системой управления данными. Все это нужно для того, чтобы создать цифровые экосистемы газового, нефтяного, электроэнергетического бизнеса.