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В «Газпром недра» сообщили о планах разработать стратегию цифровой трансформации

Ведомости

«Газпром недра» планирует к концу 2022 г. завершить разработку стратегии цифровой трансформации. Такое заявление сделал генеральный директор компании Всеволод Черепанов в ходе промышленно-энергетического форума TNF, который проходит 20-22 сентября в Тюмени. 

«Нашими основными целями являются создание единого информационного пространства и внедрение цифровых ассистентов в производственную деятельность», — пояснил он (цитата по ТАСС). 

Черепанов также рассказал, что в конце прошлого года стратегию цифровой трансформации представил «Газпром». В основе проекта лежало создание единой модели данных компании. По его словам, она будет объединена с национальной системой управления данными. Все это нужно для того, чтобы создать цифровые экосистемы газового, нефтяного, электроэнергетического бизнеса.

Гендиректор «Газпром недра» также указал на цифровизацию большей части процессов компании. Черепанов уточнил, что при помощи технологии искусственного интеллекта сотрудники обрабатывают первичные полевые данные, а также управляют бурением скважин и могут прогнозировать работу оборудования.

«Газпром недра» является дочерней компанией «Газпрома». Это также одно из крупнейших предприятий в нефтегазовой отрасли. Компания занимается проведением полного цикла геологоразведочных работ в России, а также предоставляет разные геофизических и геолого-технических услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных