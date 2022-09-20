Губернатор Тюменской области заявил о практической пользе форума TNF для каждого участника

По его словам, организаторы мероприятия всегда выступали за открытость, готовность к диалогу и честность с партнерами. Глава региона подчеркнул, что такой подход «приносит результат». Он также выразил уверенность, что форум в Тюмени пройдет «с практическим результатом для каждого участника».