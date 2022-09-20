Губернатор Тюменской области заявил о практической пользе форума TNF для каждого участника
Промышленно-энергетический форум TNF принесет практический результат каждому из участников. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает «РИА Новости».
«Для нас важно, чтобы на форуме была максимально практическая польза от переговоров с партнерами, потенциальными заказчиками, для того чтобы наша экономика, развитие наших предприятий двигались вперед», — сказал Моор.
По его словам, организаторы мероприятия всегда выступали за открытость, готовность к диалогу и честность с партнерами. Глава региона подчеркнул, что такой подход «приносит результат». Он также выразил уверенность, что форум в Тюмени пройдет «с практическим результатом для каждого участника».
Губернатор указал на возросшее доверие компаний к мероприятию. По его словам, среди участников форума появились новые организации. Моор отметил, что на TNF проходят профессиональные дискуссии, а также демонстрируются «самые современные технологии и оборудование», связанные с добычей и переработкой нефти и газа.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 20 по 22 сентября. Главная пленарная сессия «Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам» пройдет 21 сентября. В ней примет участие вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Ранее сегодня в интервью ТАСС Моор рассказал, что форум посетят российские министры, представители всех нефтегазовых компаний России, лидирующих оборонных предприятий и др.
Он заявил, что главным новшеством форума этого года стала повестка. По словам главы области, на мероприятии поднимут вопросы, связанные с промышленностью «в нынешних реалиях». Планируется обсудить машиностроение, подготовку кадров и др.
Отдельное внимание уделят проектам развития Тюменской области. Моор рассказал, что в первом полугодии 2022 г. объем инвестиций в основной капитал региона достиг 127 млрд руб.
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