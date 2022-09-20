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«Газпромнефть-Ямал» получил в тюменском нефтегазовом кластере промышленный кешбэк

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Компания «Газпромнефть-Ямал» первой из участников нефтегазового кластера Тюменской области получила промышленный кешбэк, рассказал ТАСС губернатор Александр Моор в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.

«Промышленный кешбэк [предполагает, что] мы до 5% от стоимости заказа на оплаченное оборудование либо оказанной услуги возвращаем заказчику. И первые выплаты "Газпромнефть-Ямал" уже получила. Это уникальное предложение, такой меры поддержки нет ни в одном регионе России», – пояснил Моор.

По словам губернатора, эта мера поддержки, принятая в 2022 г., является бессрочной, поскольку действует весь период времени, когда есть спрос на продукцию участников кластера. Это делает их цену при отборе нефтегазовых компаний на 5% конкурентнее, добавил Моор.

Нефтегазовый кластер был создан при поддержке правительств Тюменской области и Ямала, сейчас он насчитывает более 80 участников из 15 регионов. На сайте кластера сказано, что его основной целью является «снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 г. за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных