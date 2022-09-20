«Газпромнефть-Ямал» получил в тюменском нефтегазовом кластере промышленный кешбэк
Компания «Газпромнефть-Ямал» первой из участников нефтегазового кластера Тюменской области получила промышленный кешбэк, рассказал ТАСС губернатор Александр Моор в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.
«Промышленный кешбэк [предполагает, что] мы до 5% от стоимости заказа на оплаченное оборудование либо оказанной услуги возвращаем заказчику. И первые выплаты "Газпромнефть-Ямал" уже получила. Это уникальное предложение, такой меры поддержки нет ни в одном регионе России», – пояснил Моор.
По словам губернатора, эта мера поддержки, принятая в 2022 г., является бессрочной, поскольку действует весь период времени, когда есть спрос на продукцию участников кластера. Это делает их цену при отборе нефтегазовых компаний на 5% конкурентнее, добавил Моор.
Нефтегазовый кластер был создан при поддержке правительств Тюменской области и Ямала, сейчас он насчитывает более 80 участников из 15 регионов. На сайте кластера сказано, что его основной целью является «снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 г. за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками».