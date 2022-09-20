«Газпромнефть-Ямал» получил в тюменском нефтегазовом кластере промышленный кешбэк

Нефтегазовый кластер был создан при поддержке правительств Тюменской области и Ямала, сейчас он насчитывает более 80 участников из 15 регионов. На сайте кластера сказано, что его основной целью является «снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 г. за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками».