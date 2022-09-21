Вторую очередь Тюменского завода энергооборудования построят в 2025 году
На Промышленно-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени подписали соглашение по строительству второй очереди Тюменского завода энергетического оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
«Глава региона Александр Моор и председатель правления ООО "Энерготехсервис" Александр Свергин поставили подписи под соглашением о реализации второго этапа инвестпроекта — строительства Тюменского завода энергетического оборудования», – говорится в сообщении.
Завершить строительство планируется в III квартале 2025 г., на предприятии будет дополнительно создано 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2 млрд руб., при этом 1,5 млрд руб. пойдут на формирование собственного парка оборудования, отмечает «Коммерсант», а еще 500 млн руб. – на закупку строительных станков.
В ходе первого этапа работ было построено здание завода на площадке индустриального парка «Боровский» в 2019 г.
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