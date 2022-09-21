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Вторую очередь Тюменского завода энергооборудования построят в 2025 году

Ведомости

На Промышленно-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени подписали соглашение по строительству второй очереди Тюменского завода энергетического оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

«Глава региона Александр Моор и председатель правления ООО "Энерготехсервис" Александр Свергин поставили подписи под соглашением о реализации второго этапа инвестпроекта — строительства Тюменского завода энергетического оборудования», – говорится в сообщении.

Завершить строительство планируется в III квартале 2025 г., на предприятии будет дополнительно создано 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2 млрд руб., при этом 1,5 млрд руб. пойдут на формирование собственного парка оборудования, отмечает «Коммерсант», а еще 500 млн руб. – на закупку строительных станков.

В ходе первого этапа работ было построено здание завода на площадке индустриального парка «Боровский» в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных