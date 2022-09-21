Вторую очередь Тюменского завода энергооборудования построят в 2025 году

Завершить строительство планируется в III квартале 2025 г., на предприятии будет дополнительно создано 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2 млрд руб., при этом 1,5 млрд руб. пойдут на формирование собственного парка оборудования, отмечает «Коммерсант», а еще 500 млн руб. – на закупку строительных станков.