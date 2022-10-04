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«Авито» запустит сервис по проверке подлинности обуви и аксессуаров

Ведомости

Сервис размещения объявлений «Авито» запустит услугу, которая сможет по фотографии определить подлинность выставленных на продажу аксессуаров и обуви, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Аутентификация заключается в оценке представленных продавцом фотографий – профессиональный эксперт анализирует товар на фото и выдает заключение о подлинности изделия. Проверка поможет продавцам привлечь внимание к своим товарам и завоевать большее доверие покупателей, а покупателям – даст дополнительную информацию для принятия решения о покупке», — сказано в сообщении.

При этом новая услуга будет платной: стоимость проверки обуви обойдется в 349 руб., а сумок — в 499 руб. Однако в период запуска она будет предоставлена продавцам бесплатно, чтобы те смогли оценить функционал новой системы. Уточняется, что заявленная стоимость услуги намного ниже распространенной в сфере аутентификации. В частности, проверка на подлинность в некоторых приложениях стоит около 2000 руб., а у частных экспертов — 700-1000 руб., отметили в «Авито».

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Каждый товар будут проверять 2-4 аутентификатора в режиме онлайн. Возможность провести верификацию появится в разделе «Мои объявления», система автоматически определит, какой товар она сможет проверить на подлинность. Продавцу необходимо будет приложить к высланному шаблону несколько фотографий. В частности, для обуви — фото стельки, а для сумки — фурнитуру и при наличии серийный номер изделия. В случае правильного заполнения на проверку уйдет не больше 24 часов.

После аутентификации объявление получит специальный знак — «Оригинал». На данный момент эксперты смогут определить подлинность обуви и аксессуаров из люкс-, среднего и масс-маркет сегментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных