«Авито» запустит сервис по проверке подлинности обуви и аксессуаров
Сервис размещения объявлений «Авито» запустит услугу, которая сможет по фотографии определить подлинность выставленных на продажу аксессуаров и обуви, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Аутентификация заключается в оценке представленных продавцом фотографий – профессиональный эксперт анализирует товар на фото и выдает заключение о подлинности изделия. Проверка поможет продавцам привлечь внимание к своим товарам и завоевать большее доверие покупателей, а покупателям – даст дополнительную информацию для принятия решения о покупке», — сказано в сообщении.
При этом новая услуга будет платной: стоимость проверки обуви обойдется в 349 руб., а сумок — в 499 руб. Однако в период запуска она будет предоставлена продавцам бесплатно, чтобы те смогли оценить функционал новой системы. Уточняется, что заявленная стоимость услуги намного ниже распространенной в сфере аутентификации. В частности, проверка на подлинность в некоторых приложениях стоит около 2000 руб., а у частных экспертов — 700-1000 руб., отметили в «Авито».
Каждый товар будут проверять 2-4 аутентификатора в режиме онлайн. Возможность провести верификацию появится в разделе «Мои объявления», система автоматически определит, какой товар она сможет проверить на подлинность. Продавцу необходимо будет приложить к высланному шаблону несколько фотографий. В частности, для обуви — фото стельки, а для сумки — фурнитуру и при наличии серийный номер изделия. В случае правильного заполнения на проверку уйдет не больше 24 часов.
После аутентификации объявление получит специальный знак — «Оригинал». На данный момент эксперты смогут определить подлинность обуви и аксессуаров из люкс-, среднего и масс-маркет сегментов.
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