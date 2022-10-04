«Авито» запустит сервис по проверке подлинности обуви и аксессуаров

При этом новая услуга будет платной: стоимость проверки обуви обойдется в 349 руб., а сумок — в 499 руб. Однако в период запуска она будет предоставлена продавцам бесплатно, чтобы те смогли оценить функционал новой системы. Уточняется, что заявленная стоимость услуги намного ниже распространенной в сфере аутентификации. В частности, проверка на подлинность в некоторых приложениях стоит около 2000 руб., а у частных экспертов — 700-1000 руб., отметили в «Авито».