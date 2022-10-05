Названы даты проведения ПМЭФ в 2023 году

В 2022 г. ПМЭФ проходил с 15 по 18 июня. Событие стало юбилейным — ПМЭФ состоялся в 25-й раз. Как отмечали организаторы, в мероприятии приняли участие 14 000 человек из 131 страны. В заключительный день форума сумма заключенных соглашений достигла 5,6 трлн руб.