Названы даты проведения ПМЭФ в 2023 году
В 2023 г. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 14 по 17 июня. Об этом сообщает Фонд Росконгресс в своем Telegram-канале.
«Записывайте в календарь: ПМЭФ-2023 состоится 14-17 июня», — говорится в сообщении.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ является одним из самых значимых деловых событий в мире. Он также отметил актуальность этого события на фоне «турбулентности» мировой экономики, растущего социального неравенства и отсутствия стабильности в торговых и политических отношениях.
В 2022 г. ПМЭФ проходил с 15 по 18 июня. Событие стало юбилейным — ПМЭФ состоялся в 25-й раз. Как отмечали организаторы, в мероприятии приняли участие 14 000 человек из 131 страны. В заключительный день форума сумма заключенных соглашений достигла 5,6 трлн руб.
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