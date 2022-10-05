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Названы даты проведения ПМЭФ в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 14 по 17 июня. Об этом сообщает Фонд Росконгресс в своем Telegram-канале.

«Записывайте в календарь: ПМЭФ-2023 состоится 14-17 июня», — говорится в сообщении.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ является одним из самых значимых деловых событий в мире. Он также отметил актуальность этого события на фоне «турбулентности» мировой экономики, растущего социального неравенства и отсутствия стабильности в торговых и политических отношениях.

В 2022 г. ПМЭФ проходил с 15 по 18 июня. Событие стало юбилейным — ПМЭФ состоялся в 25-й раз. Как отмечали организаторы, в мероприятии приняли участие 14 000 человек из 131 страны. В заключительный день форума сумма заключенных соглашений достигла 5,6 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных