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Бизнес

Книжный союз попросил отсрочку от мобилизации для работников отрасли

Ведомости

Российский книжный союз (РКС) обратился к вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой о предоставлении отсрочки от воинской службы в рамках частичной мобилизации для сотрудников полиграфической отрасли, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы РКС Сергея Степашина от 3 октября. 

В РКС подтвердили подлинность документа, но в Минпромторге сообщили, что письмо не получали.

В тексте письма сказано, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки» из-за нехватки сотрудников, устаревшего оборудования, отсутствия инвестиций и добавившихся в этом году санкций со стороны поставщиков оборудования и запчастей. В РКС подчеркнули, что сейчас 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, большинство из которых — мужчины, их средний возраст — 39 лет.

В РКС ожидают, что призыв сотрудников первой категории запаса к военной службе может привести к частичным остановкам производства и «снижению выпуска продукции как минимум вдвое». Если же будут мобилизованы сотрудники первой и второй категории запаса, большая часть предприятий остановит работу, в результате чего в России прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг. При этом на подготовку отраслевого специалиста уйдет от 6 до 12 месяцев, уточнили в РКС.

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В конца сентября одна из крупнейших книжных типографий «Парето-Принт» направила письмо с просьбой об отсрочке для своих сотрудников губернатору Тверской области Игорю Рудене. В типографии предлагают предоставить отсрочку для машинистов на линии, начальников цехов, технологов и других сотрудников, от квалификации которых зависит работоспособность предприятия.

После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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