Книжный союз попросил отсрочку от мобилизации для работников отрасли

В РКС ожидают, что призыв сотрудников первой категории запаса к военной службе может привести к частичным остановкам производства и «снижению выпуска продукции как минимум вдвое». Если же будут мобилизованы сотрудники первой и второй категории запаса, большая часть предприятий остановит работу, в результате чего в России прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг. При этом на подготовку отраслевого специалиста уйдет от 6 до 12 месяцев, уточнили в РКС.