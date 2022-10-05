Книжный союз попросил отсрочку от мобилизации для работников отрасли
Российский книжный союз (РКС) обратился к вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой о предоставлении отсрочки от воинской службы в рамках частичной мобилизации для сотрудников полиграфической отрасли, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы РКС Сергея Степашина от 3 октября.
В РКС подтвердили подлинность документа, но в Минпромторге сообщили, что письмо не получали.
В тексте письма сказано, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки» из-за нехватки сотрудников, устаревшего оборудования, отсутствия инвестиций и добавившихся в этом году санкций со стороны поставщиков оборудования и запчастей. В РКС подчеркнули, что сейчас 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, большинство из которых — мужчины, их средний возраст — 39 лет.
В РКС ожидают, что призыв сотрудников первой категории запаса к военной службе может привести к частичным остановкам производства и «снижению выпуска продукции как минимум вдвое». Если же будут мобилизованы сотрудники первой и второй категории запаса, большая часть предприятий остановит работу, в результате чего в России прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг. При этом на подготовку отраслевого специалиста уйдет от 6 до 12 месяцев, уточнили в РКС.
В конца сентября одна из крупнейших книжных типографий «Парето-Принт» направила письмо с просьбой об отсрочке для своих сотрудников губернатору Тверской области Игорю Рудене. В типографии предлагают предоставить отсрочку для машинистов на линии, начальников цехов, технологов и других сотрудников, от квалификации которых зависит работоспособность предприятия.
После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.
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