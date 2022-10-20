Контрольный пакет в «Свезе» перешел менеджменту

Решение о смене собственника было принято для «сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления». Для осуществления сделки, сумма которой не называется, было привлечено банковское финансирование. Появление нового собственника не повлияет на работу группы, заверили в компании.