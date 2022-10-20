Контрольный пакет в «Свезе» перешел менеджменту
Головная компания группы «Свеза», крупнейшего в мире производителя березовой фанеры, перешла под контроль ее топ-менеджмента, сообщается в пресс-релизе компании.
«В структуре собственности группы «Свеза» произошли изменения. Головная компания группы – ООО «Свеза» – перешла под контроль ООО «Фор Инвест» (Санкт-Петербург), которому теперь принадлежит 51% долей в уставном капитале. Учредителями «Фор Инвест» являются топ-менеджеры группы «Свеза», – говорится в сообщении.
До этого «Свеза» входила в состав группы компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Решение о смене собственника было принято для «сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления». Для осуществления сделки, сумма которой не называется, было привлечено банковское финансирование. Появление нового собственника не повлияет на работу группы, заверили в компании.
Доля «Свезы» в мировом сегменте производства фанеры в 2019 г. составила 20%. Фанера используется в строительстве небоскребов, олимпийских объектов, а также производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов, СПГ-танкеров и мебели.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.