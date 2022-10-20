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Бизнес

Контрольный пакет в «Свезе» перешел менеджменту

Ведомости

Головная компания группы «Свеза», крупнейшего в мире производителя березовой фанеры, перешла под контроль ее топ-менеджмента, сообщается в пресс-релизе компании.

«В структуре собственности группы «Свеза» произошли изменения. Головная компания группы – ООО «Свеза» – перешла под контроль ООО «Фор Инвест» (Санкт-Петербург), которому теперь принадлежит 51% долей в уставном капитале. Учредителями «Фор Инвест» являются топ-менеджеры группы «Свеза», – говорится в сообщении.

До этого «Свеза» входила в состав группы компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Решение о смене собственника было принято для «сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления». Для осуществления сделки, сумма которой не называется, было привлечено банковское финансирование. Появление нового собственника не повлияет на работу группы, заверили в компании.

Доля «Свезы» в мировом сегменте производства фанеры в 2019 г. составила 20%. Фанера используется в строительстве небоскребов, олимпийских объектов, а также производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов, СПГ-танкеров и мебели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных