Финская почта закроет свои пункты на заправках «дочки» «Лукойла»
Финская госкомпания Posti Group, предоставляющая услуги почтовой доставки, закроет свои пункты на заправках компании Teboil — дочернего предприятия российского «Лукойла», сообщает издание Ilta Sanomat.
Отмечается, что причиной завершения сотрудничества стала ситуация вокруг Украины. В Posti Group заявили, что во всех случаях точки обслуживания будут переданы другим операторам.
Posti также в настоящее время не доставляет письма, посылки или другие отправления в Россию и Белоруссию. Заправка почтовых фургонов в Teboil также прекратилась еще в марте прошлого года.
Ранее стало известно, что «Лукойл» будет развивать сеть из более 400 АЗС, купленную у компании Shell в мае, под финским брендом Teboil.
В мае «Лукойл» договорился о приобретении 100%-ной доли активов Shell в России. В числе активов компании числятся 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов, расположенный в Тверской области. 25 мая «Лукойл» завершил сделку. Сообщалось, что он будет выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.