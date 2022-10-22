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Финская почта закроет свои пункты на заправках «дочки» «Лукойла»

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Финская госкомпания Posti Group, предоставляющая услуги почтовой доставки, закроет свои пункты на заправках компании Teboil — дочернего предприятия российского «Лукойла», сообщает издание Ilta Sanomat.

Отмечается, что причиной завершения сотрудничества стала ситуация вокруг Украины. В Posti Group заявили, что во всех случаях точки обслуживания будут переданы другим операторам.

Posti также в настоящее время не доставляет письма, посылки или другие отправления в Россию и Белоруссию. Заправка почтовых фургонов в Teboil также прекратилась еще в марте прошлого года.

Ранее стало известно, что «Лукойл» будет развивать сеть из более 400 АЗС, купленную у компании Shell в мае, под финским брендом Teboil.

В мае «Лукойл» договорился о приобретении 100%-ной доли активов Shell в России. В числе активов компании числятся 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов, расположенный в Тверской области. 25 мая «Лукойл» завершил сделку. Сообщалось, что он будет выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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