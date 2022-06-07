«Лукойл» будет развивать АЗС Shell под брендом Teboil

В пресс-службе рассказали, что Teboil была основана в Финляндии в 1934 г. и является одной из крупнейших организаций в этой стране. Поставки смазочных материалов Teboil в СССР начались в 1960-х гг., а сейчас на российском рынке представлено около 150 наименований продукции этого бренда. Для сети АЗС Teboil разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с действующей программой «Лукойла».