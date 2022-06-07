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«Лукойл» будет развивать АЗС Shell под брендом Teboil

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«Лукойл» будет развивать сеть из более 400 АЗС, купленную у компании Shell в мае, под финским брендом Teboil, сообщила пресс-служба компании. На заправках уже начался ренбрендинг.

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 г. сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым Лукойл владеет с 2005 г. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — сообщили в компании.

Уход Shell из России

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

В пресс-службе рассказали, что Teboil была основана в Финляндии в 1934 г. и является одной из крупнейших организаций в этой стране. Поставки смазочных материалов Teboil в СССР начались в 1960-х гг., а сейчас на российском рынке представлено около 150 наименований продукции этого бренда. Для сети АЗС Teboil разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с действующей программой «Лукойла».

Завод смазочных материалов в Тверской области, который «Лукойл» также приобрел у Shell, будет выпускать продукцию под брендом Teboil, отметили в компании.

25 мая «Лукойл» сообщил о закрытии сделки по покупке завода в Торжке и сети АЗС Shell. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит «Лукойлу». Сумма сделки не раскрывалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных