«Лукойл» будет развивать АЗС Shell под брендом Teboil
«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 г. сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым Лукойл владеет с 2005 г. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — сообщили в компании.
Уход Shell из России
После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.
В пресс-службе рассказали, что Teboil была основана в Финляндии в 1934 г. и является одной из крупнейших организаций в этой стране. Поставки смазочных материалов Teboil в СССР начались в 1960-х гг., а сейчас на российском рынке представлено около 150 наименований продукции этого бренда. Для сети АЗС Teboil разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с действующей программой «Лукойла».
Завод смазочных материалов в Тверской области, который «Лукойл» также приобрел у Shell, будет выпускать продукцию под брендом Teboil, отметили в компании.
25 мая «Лукойл» сообщил о закрытии сделки по покупке завода в Торжке и сети АЗС Shell. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит «Лукойлу». Сумма сделки не раскрывалась.