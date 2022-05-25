«Лукойл» закрыл сделку по приобретению АЗС и завода Shell в России
«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России – сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — говорится в сообщении.
Директор сегмента даунстрим Shell подчеркнул, что в соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит «Лукойлу». «Уверен, что объекты Shell станут для "Лукойла" хорошим дополнением к портфелю уже имеющихся активов», — отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов российской компании Максим Дондэ.
12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в «Шелл нефть», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области.
После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.