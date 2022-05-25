«Лукойл» закрыл сделку по приобретению АЗС и завода Shell в России

Директор сегмента даунстрим Shell подчеркнул, что в соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит «Лукойлу». «Уверен, что объекты Shell станут для "Лукойла" хорошим дополнением к портфелю уже имеющихся активов», — отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов российской компании Максим Дондэ.