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«Лукойл» закрыл сделку по приобретению АЗС и завода Shell в России

Ведомости

«Лукойл» закрыл сделку по приобретению автозаправок и завода смазочных материалов Shell в России, сообщила пресс-служба российской компании. Этому предшествовало получение согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России – сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — говорится в сообщении.

Директор сегмента даунстрим Shell подчеркнул, что в соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит «Лукойлу». «Уверен, что объекты Shell станут для "Лукойла" хорошим дополнением к портфелю уже имеющихся активов», — отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов российской компании Максим Дондэ.

12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в «Шелл нефть», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области.

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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