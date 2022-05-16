На АЗС Shell прекратили продажу топлива

12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в ООО «Шелл нефть», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы. В Shell рассчитывают, что это произойдет в 2022 г.