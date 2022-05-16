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На АЗС Shell прекратили продажу топлива

Ведомости

Компания Shell прекратила продавать топливо на своих заправках в России после сообщения об их продаже «Лукойлу», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Shell.

«На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сообщили в компании. Там не уточнили, будут ли закрыты магазины и кафе на заправках.

Также на сайте компании говорится, что 20 мая прекратит действовать программа лояльности Shell ClubSmart: по ней нельзя будет получать баллы, а потратить их нужно до 20 мая.

12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в ООО «Шелл нефть», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы. В Shell рассчитывают, что это произойдет в 2022 г.

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

Ранее по теме: Зачем «Лукойл» выкупает заправки Shell в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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