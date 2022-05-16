На АЗС Shell прекратили продажу топлива
Компания Shell прекратила продавать топливо на своих заправках в России после сообщения об их продаже «Лукойлу», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Shell.
«На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сообщили в компании. Там не уточнили, будут ли закрыты магазины и кафе на заправках.
Также на сайте компании говорится, что 20 мая прекратит действовать программа лояльности Shell ClubSmart: по ней нельзя будет получать баллы, а потратить их нужно до 20 мая.
12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в ООО «Шелл нефть», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы. В Shell рассчитывают, что это произойдет в 2022 г.
После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.