Зачем «Лукойл» выкупает заправки Shell в России

В начале марта «Лукойл» уже стал собственником компании ЕКА, одной из крупнейших сетей независимых АЗС и автомоек на территории Москвы и Московской области. До этой сделки у «Лукойла» имелось более 5000 АЗС, более 2600 из которых в России. Сделка с ЕКА получила одобрение ФАС, но с рядом ограничений. В частности, ФАС обязал «Лукойл» продавать на АЗС не только премиальное топливо с различными присадками, но и базовое («Ведомости» писали об этом 24 марта).