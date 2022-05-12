Зачем «Лукойл» выкупает заправки Shell в России

Зачем «Лукойл» выкупает заправки Shell в РоссииРоссийская компания получит премиальных клиентов и завод масел в Торжке
«Лукойл» купит российскую «дочку» британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которая владеет в стране сетью заправок и заводом смазочных материалов, сообщили в компании. Речь идет о 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо–Западном федеральных округах, а также о заводе по производству смазочных материалов в Торжке Тверской области мощностью 200 млн л в год, говорится в сообщении «Лукойла».
«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии «Лукойла» по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», – отметил вице-президент российской компании по реализации нефтепродуктов Максим Дондэ.
В свою очередь директор сегмента даунстрим Shell Хайберт Вигевено подчеркнул, что после подписания соглашения более 350 сотрудников сохранят свои места. Сделка будет завершена после получения одобрения ФАС («Ведомости» направили запрос в службу).
После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 г. ряд крупных мировых нефтегазовых компаний, в том числе Shell, заявили о сворачивании деятельности в РФ. Shell сообщала о выходе из проектов «Газпрома» и «Газпром нефти» «Сахалин–2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи», а также вышла из проекта экспортного газопровода «Северный поток – 2». В начале мая англо–голландская компания опубликовала отчет за I квартал 2022 г., в котором сообщила о списании $3,89 млрд из-за ухода из проектов в РФ. 6 мая гендиректор «Шелл нефти» (российская «дочка» Shell) Сергей Стародубцев сообщил о скорой приостановке работы сети АЗС компании в России и завода в Торжке для продажи этих активов новому владельцу.
В начале марта «Лукойл» уже стал собственником компании ЕКА, одной из крупнейших сетей независимых АЗС и автомоек на территории Москвы и Московской области. До этой сделки у «Лукойла» имелось более 5000 АЗС, более 2600 из которых в России. Сделка с ЕКА получила одобрение ФАС, но с рядом ограничений. В частности, ФАС обязал «Лукойл» продавать на АЗС не только премиальное топливо с различными присадками, но и базовое («Ведомости» писали об этом 24 марта).
По мнению заведующего кафедрой конкурентного права РАНХиГС, бывшего начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, сделка с высокой долей вероятности будет одобрена антимонопольным ведомством. Он не исключил, что, как и при покупке АЗС ЕКА, ФАС может установить определенные обязательства перед «Лукойлом». «Но какими именно они будут, сейчас сказать трудно», – заключил эксперт.
Также «Лукойл» в начале мая приобрел 50% в СП с «Газпром нефтью» на базе «Меретояханефтегаза» в ЯНАО. Сумма сделки составила 52 млрд руб.
С учетом особенностей региональных рынков нынешняя сделка по покупке 411 АЗС Shell может обойтись «Лукойлу» в 2,5–2,7 млрд руб., полагает вице-президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет малые независимые сети АЗС) Дмитрий Гусев. По его словам, этот шаг еще не означает, что компания сменила стратегию и сделала проекты на внутреннем рынке своим приоритетом.
«Заправки Shell – премиальный сегмент, эти АЗС имеют очень удачное расположение на крупнейших трассах. Осуществляя эту сделку, «Лукойл» покупает не только сами заправки, но и клиентов премиального сегмента, готовых переплачивать за известный бренд», – отметил он.
Но если ориентироваться на аналогичные сделки, заключенные в последние годы, то стоимость покупаемых «Лукойлом» АЗС могла бы составить значительно больше – около 40 млрд руб., отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Эксперт напомнил, что в 2021 г. «Татнефть» приобретала 75 АЗС у финской компании Neste на северо-западе России. Общая сумма сделки составила 10,8 млрд руб., таким образом, стоимость одной АЗС в среднем превышала 140 млн руб. Танурков подчеркнул, что с учетом обстоятельств, на фоне которых проходит сделка, продажа могла осуществляться с дисконтом, доходящим до 50%.
Танурков также добавил, что стоимость строительства завода в Торжке в 2012 г. составляла около $100 млн, но с учетом амортизации его стоимость должна быть «существенно ниже».
По данным «Росстата», на 6 мая средние потребительские цены на автомобильный бензин составляли 50,72 руб./л (АИ 92 – 47,33 руб./л, АИ 95 – 51,40 руб./л). В Центральном федеральном округе средняя цена на 6 мая составляла 50,88 руб./л, в Северо-Западном – 51,10 руб./л.