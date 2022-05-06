Shell приостановит работу АЗС и завода в Торжке для их продажи

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила о выходе из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из завода по производству СПГ «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Также компания прекратила участие в «Северном потоке – 2». 8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. 24 апреля стало известно, что Shell ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec по продаже доли в проекте «Сахалин-2».