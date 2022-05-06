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Shell приостановит работу АЗС и завода в Торжке для их продажи

Ведомости

Shell в ближайшие дни временно приостановит работу АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить продажу российской «дочки» «Шелл нефть» новому владельцу, сообщил гендиректор компании Сергей Стародубцев.

«Для обеспечения продажи компании «Шелл нефть» новому владельцу работа АЗС «Шелл» и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни», — сообщил Стародубцев.

По его словам, безопасность сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства России остается приоритетом компании.

5 мая Shell сообщила, что по итогам I квартала 2022 г. списала $3,894 млрд расходов из-за выхода из проектов в России. Из них $1,6 млрд приходятся на долю прибыли совместных предприятий в проекте «Сахалин-2», где Shell владеет 27,5% акций, $1,126 млрд – на кредитование проекта «Северный поток – 2», $858 млн – расходы на маркетинг и по работе совместных предприятий, в частности, износ и амортизация на Салымском и Гыданском проектах.

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила о выходе из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из завода по производству СПГ «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Также компания прекратила участие в «Северном потоке – 2». 8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. 24 апреля стало известно, что Shell ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec по продаже доли в проекте «Сахалин-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных