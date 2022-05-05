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Shell оценила расходы от выхода из российских проектов в $3,894 млрд

Ведомости

Англо-голландская энергетическая компания Shell по итогам I квартала 2022 г. списала $3,894 млрд расходов из-за выхода из российских проектов, следует из отчетности компании.

Из них $1,6 млрд приходятся на долю прибыли совместных предприятий в проекте «Сахалин-2», где Shell владеет 27,5% акций, $1,126 млрд – на кредитование проекта «Северный поток – 2», $858 млн – расходы на маркетинг и по работе совместных предприятий, в частности, износ и амортизация на Салымском и Гыданском проектах.

В сумму списаний вошли потеря выручки в $335 млн, связанная с корректировкой с учетом рыночных условий, и $219 млн расходов на продажу и административные траты. Остаток балансовой стоимости по всем проектам, расходы по которым были списаны, составил $1 млрд.

В отчете уточняется, что значительное влияние на инвестиции в «Сахалин-2» было потеряно с 1 апреля 2022 г. в связи с отставкой исполнительных директоров Shell и отзывом управленческого и технического персонала.

В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая российский завод по производству СПГ «Сахалин-2», а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» – Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также заявила о прекращении участия в проекте газопровода «Северный поток – 2».

8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщикам, а также заявила о планах закрыть все заправки в России.

24 апреля стало известно, что Shell ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec по продаже доли в проекте «Сахалин-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных