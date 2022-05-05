Shell оценила расходы от выхода из российских проектов в $3,894 млрд

В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая российский завод по производству СПГ «Сахалин-2», а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» – Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также заявила о прекращении участия в проекте газопровода «Северный поток – 2».