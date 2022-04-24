FT узнала о начале выхода Shell из совместного с Россией проекта «Сахалин-2»
По данным собеседников издания, Shell ведет «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Компания надеется компенсировать хотя бы часть из $5 млрд, которые она теряет в результате прекращения деятельности в России.
Shell начала вести переговоры по продаже своей доли с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec. По словам собеседника газеты, компании, скорее всего, придется сделать большую скидку.
В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая российский завод по производству СПГ «Сахалин-2», а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» — Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток — 2». В компании тогда сообщили, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд.
8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщикам, а также заявила о планах закрыть все заправки в России.
В прогнозе компании на начало апреля Shell оценила потери в I квартале 2022 г., связанные с ее работой в России, в $4-5 млрд. Подробная информация о влиянии текущих событий будет предоставлена при объявлении результатов за I квартал, которое ожидается 28 апреля.
Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом», десятки сотрудников проекта по экспорту сжиженного природного газа «Сахалин-2» были уволены в прошедшие выходные и переведены в другие офисы, сообщил на этой неделе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такое решение было принято в связи с планами Shell прекратить инвестиции в Россию.