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FT узнала о начале выхода Shell из совместного с Россией проекта «Сахалин-2»

Ведомости

Англо-голландская энергетическая компания Shell начала процесс выхода из проекта по экспорту сжиженного природного газа «Сахалин-2», сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Shell ведет «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Компания надеется компенсировать хотя бы часть из $5 млрд, которые она теряет в результате прекращения деятельности в России. 

Shell начала вести переговоры по продаже своей доли с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec. По словам собеседника газеты, компании, скорее всего, придется сделать большую скидку.

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В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая российский завод по производству СПГ «Сахалин-2», а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» — Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток — 2». В компании тогда сообщили, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд.

8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщикам, а также заявила о планах закрыть все заправки в России. 

В прогнозе компании на начало апреля Shell оценила потери в I квартале 2022 г., связанные с ее работой в России, в $4-5 млрд. Подробная информация о влиянии текущих событий будет предоставлена при объявлении результатов за I квартал, которое ожидается 28 апреля.

Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом», десятки сотрудников проекта по экспорту сжиженного природного газа «Сахалин-2» были уволены в прошедшие выходные и переведены в другие офисы, сообщил на этой неделе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такое решение было принято в связи с планами Shell прекратить инвестиции в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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