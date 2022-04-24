FT узнала о начале выхода Shell из совместного с Россией проекта «Сахалин-2»

В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая российский завод по производству СПГ «Сахалин-2», а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» — Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток — 2». В компании тогда сообщили, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд.