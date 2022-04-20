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Bloomberg узнал о переводе сотрудников Shell из России в другие офисы

Ведомости

Англо-голландская энергетическая компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом», десятки сотрудников проекта по экспорту сжиженного природного газа «Сахалин-2» были уволены в прошедшие выходные и переведены в другие офисы, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такое решение было принято в связи с планами Shell прекратить инвестиции в Россию.

По словам собеседников издания, такая мера вряд ли повлияет на работу объекта. В заявлении компании, по данным Bloomberg, говорится, что Shell поэтапно выводит своих сотрудников из СП с «Газпромом» и «Газпром нефтью». «Наше ключевое внимание в этом процессе уделяется безопасности наших сотрудников и операций, а также соблюдению применимых законов», — подчеркнул представитель компании.

В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая первый российский завод по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», где британской компании принадлежало 27,5%, а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» — Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток — 2». В компании тогда сообщили, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд.

8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщикам, а также заявила о планах закрыть все заправки в России. В прошлом году у Shell в России работали 411 АЗС (из них 233 собственных и 178 дилерских).

В прогнозе компании на начало апреля Shell оценила потери в первом квартале 2022 г., связанные с ее работой в России, в $4-5 млрд. Подробная информация о влиянии текущих событий будет предоставлена при объявлении результатов за I квартал, которое ожидается 28 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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