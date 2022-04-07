Британская Shell оценила потери от работы в России в $4-5 млрд
Британская Shell оценивает потери в I квартале 2022 г., связанные с ее деятельностью в России, в $4-5 млрд, говорится в прогнозе нефтегазовой компании.
«Ожидается, что в I квартале 2022 г. после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов, <...> связанное с деятельностью в России, составит от $4 млрд до $5 млрд», — заявили в Shell. Также отмечается, что эти потери не повлияют на скорректированную прибыль.
Подробная информация о влиянии текущих событий будет предоставлена при объявлении результатов за I квартал, которое ожидается 28 апреля.
В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая первый российский завод по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», где британской компании принадлежало 27,5%, а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» — Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток — 2». В компании тогда сообщили, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд.
8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщикам, а также заявила о планах закрыть все заправки в России. В прошлом году у Shell в России работали 411 АЗС (из них 233 собственных и 178 дилерских).