Shell заявила о планах прекратить закупать газ и нефть в России
Нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа. Shell намерена прекратить все спотовые закупки российской сырой нефти «в качестве первого немедленного шага», пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
О решении остановить закупки энергоресурсов у России также сообщает Bloomberg. «Shell постепенно прекратит все закупки российской нефти и газа с немедленным прекращением сделок с сырой нефтью на краткосрочном рынке после международного осуждения», — передает агентство.
Агентство Bloomberg также отмечает, что Shell собирается ограничить продажу мазута некоторым оптовым торговцам в Германии. Сокращение спотовых продаж направлено на то, чтобы компания могла продолжать выполнять контрактные обязательства после возникновения дефицита на энергетических рынках, вызванного ситуацией на Украине, передает агентство со ссылкой на письмо, которое Shell разослала покупателям топлива.
На прошлой неделе Shell объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без нее энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок товаров по всей Европе.
«Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
В Shell добавили, что продолжат выбирать альтернативы российской нефти «везде, где это возможно», однако на ее замещение потребуется время.
Ранее компания предупредила о выходе из совместного предприятия с «Газпромом», а также прекращении своего участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.