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Экономика

В ФРГ заявили о решении продолжить поставки энергоносителей из России

Ведомости

Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией», — цитирует пресс-служба правительства Германии канцлера.

Шольц отметил, что Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России, а в данный момент нет другого способа обеспечить энергопоставки. 

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Германия начала закупать природный газ в обход России, однако продолжает получать российские энергоносители, заявил ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции. – "Ведомости"), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — отмечал канцлер ФРГ.

2 марта президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном запрете Вашингтоном российской нефти и газа фразой «ничего не исключено», передавало агентство Reuters. При этом в Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев. Старший советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн также говорил, что США не будут вводить санкции против нефтегазовой отрасли России, поскольку это может привести к росту цен на энергоносители.

Возможный запрет на покупку российской нефти может привести к серьезным последствиям на мировых энергетических рынках, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных