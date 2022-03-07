В ФРГ заявили о решении продолжить поставки энергоносителей из России
Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией», — цитирует пресс-служба правительства Германии канцлера.
Шольц отметил, что Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России, а в данный момент нет другого способа обеспечить энергопоставки.
Германия начала закупать природный газ в обход России, однако продолжает получать российские энергоносители, заявил ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции. – "Ведомости"), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — отмечал канцлер ФРГ.
2 марта президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном запрете Вашингтоном российской нефти и газа фразой «ничего не исключено», передавало агентство Reuters. При этом в Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев. Старший советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн также говорил, что США не будут вводить санкции против нефтегазовой отрасли России, поскольку это может привести к росту цен на энергоносители.
Возможный запрет на покупку российской нефти может привести к серьезным последствиям на мировых энергетических рынках, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.