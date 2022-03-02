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Политика

Байден не исключил запрет на экспорт нефти и газа из России

Ведомости

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном запрете Вашингтоном российской нефти и газа фразой «ничего не исключено», передает Reuters.

«Джо Байден сказал в среду, что ничего не исключено в качестве ответа на вопрос, запретит ли Вашингтон российскую нефть и газ», — пишет агентство.

В Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев.

В связи с действиями России на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.

При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам, при этом некоторые приостановили выдачу ссуд населению.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных