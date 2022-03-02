Байден не исключил запрет на экспорт нефти и газа из России
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном запрете Вашингтоном российской нефти и газа фразой «ничего не исключено», передает Reuters.
«Джо Байден сказал в среду, что ничего не исключено в качестве ответа на вопрос, запретит ли Вашингтон российскую нефть и газ», — пишет агентство.
В Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев.
В связи с действиями России на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.
При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам, при этом некоторые приостановили выдачу ссуд населению.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.