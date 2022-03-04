Газета
Экономика

Шольц сообщил о закупках газа в обход России

Ведомости

Германия начала закупать природный газ в обход России, однако продолжает получать российские энергоносители, заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции. – Ведомости) но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц. Он добавил, что Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.

В начале февраля, еще до начала военно операции на Украине, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с европейскими партнерами планы по замещению поставок российского газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по газу с США, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки. 

Затем канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что поручил министерству экономики страны приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что такой шаг Берлина является временным. Решение немецких властей Кремль воспринял с сожалением, добавил он.

Ранее по теме: МИД Германии объявил о «заморозке» «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных