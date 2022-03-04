Шольц сообщил о закупках газа в обход России

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции. – Ведомости) но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц. Он добавил, что Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.