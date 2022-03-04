Шольц сообщил о закупках газа в обход России
Германия начала закупать природный газ в обход России, однако продолжает получать российские энергоносители, заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции. – Ведомости) но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц. Он добавил, что Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.
В начале февраля, еще до начала военно операции на Украине, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с европейскими партнерами планы по замещению поставок российского газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по газу с США, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки.
Затем канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что поручил министерству экономики страны приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что такой шаг Берлина является временным. Решение немецких властей Кремль воспринял с сожалением, добавил он.