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Бизнес

Shell объяснила приобретение российской нефти

Ведомости

Нефтегазовая компания Shell объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без нее энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок товаров по всей Европе. Заявление опубликовано на странице компании в Twitter.

«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

В Shell добавили, что продолжат выбирать альтернативы российской нефти «везде, где это возможно», однако на ее замещение потребуется время. Полученную от российской нефти прибыль компания намерена направлять в специальный фонд, средства из которого могут пойти на помощь жителям Украины.

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Ранее Shell предупредила о выходе из совместного предприятия с «Газпромом», а также прекращении своего участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.

Помимо «Северного потока — 2» речь идет о проектах «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», уточнила компания.

«В конце 2021 г. внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с «Газпромом» и связанных с ним организаций повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесценению», — отмечается в сообщении.

Shell также является одной из пяти энергетических компаний, каждая из которых взяла на себя обязательство предоставить финансирование и гарантии на сумму до 10% от предполагаемой общей стоимости проекта «Северный поток — 2» в 9,5 млрд евро.

Ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая была одним из инвесторов газопровода «Северный поток — 2», пообещала списать средства на финансирование проекта.

Президент США Джо Байден на этой неделе не исключил запрет на экспорт нефти и газа из России. В Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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