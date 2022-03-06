Shell объяснила приобретение российской нефти
Нефтегазовая компания Shell объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без нее энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок товаров по всей Европе. Заявление опубликовано на странице компании в Twitter.
«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
В Shell добавили, что продолжат выбирать альтернативы российской нефти «везде, где это возможно», однако на ее замещение потребуется время. Полученную от российской нефти прибыль компания намерена направлять в специальный фонд, средства из которого могут пойти на помощь жителям Украины.
Ранее Shell предупредила о выходе из совместного предприятия с «Газпромом», а также прекращении своего участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.
Помимо «Северного потока — 2» речь идет о проектах «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», уточнила компания.
«В конце 2021 г. внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с «Газпромом» и связанных с ним организаций повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесценению», — отмечается в сообщении.
Shell также является одной из пяти энергетических компаний, каждая из которых взяла на себя обязательство предоставить финансирование и гарантии на сумму до 10% от предполагаемой общей стоимости проекта «Северный поток — 2» в 9,5 млрд евро.
Ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая была одним из инвесторов газопровода «Северный поток — 2», пообещала списать средства на финансирование проекта.
Президент США Джо Байден на этой неделе не исключил запрет на экспорт нефти и газа из России. В Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев.