Песков оценил последствия возможного запрета покупки российской нефти

Страны Запада начали вводить ограничительные меры против России после того, как та 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Президент России Владимир Путин сказал, что цель этого — защита населения ДНР и ЛНР от «киевского режима», а также демилитаризация и денацификация Украины.