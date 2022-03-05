Песков оценил последствия возможного запрета покупки российской нефти
Возможный запрет на покупку российской нефти может привести к серьезным последствиям на мировых энергетических рынках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.
2 марта президент США Джо Байден, ответил на вопрос о возможном запрете Вашингтоном российской нефти и газа фразой «ничего не исключено», передало агентство Reuters. При этом в Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев.
Страны Запада начали вводить ограничительные меры против России после того, как та 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Президент России Владимир Путин сказал, что цель этого — защита населения ДНР и ЛНР от «киевского режима», а также демилитаризация и денацификация Украины.
На сегодняшний день ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.