Газета
Политика

Песков оценил последствия возможного запрета покупки российской нефти

Ведомости

Возможный запрет на покупку российской нефти может привести к серьезным последствиям на мировых энергетических рынках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.

2 марта президент США Джо Байден, ответил на вопрос о возможном запрете Вашингтоном российской нефти и газа фразой «ничего не исключено», передало агентство Reuters. При этом в Белом доме сообщили, что при рассмотрении вопроса о включении энергетического сектора России в список мер против Москвы ищут баланс между проблемами мирового рынка нефти и потребностями американцев.

Страны Запада начали вводить ограничительные меры против России после того, как та 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Президент России Владимир Путин сказал, что цель этого — защита населения ДНР и ЛНР от «киевского режима», а также демилитаризация и денацификация Украины.

На сегодняшний день ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных