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Shell предупредила о риске банкротства части АЗС в России

Ведомости

На фоне роста оптовых цен на топливо в России в 2021 г. (до 30% на некоторые виды) и увеличения розничных цен только на 3–6% может начаться череда банкротств части независимых АЗС. Об этом заявил на брифинге директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

«В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнется элементарная череда банкротств», — сказал Маслов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вертикально интегрированные компании, у которых есть своя переработка и поставки за рубеж, смогут оперировать высокой маржой, однако большая часть бизнеса топливной розницы — это независимые АЗС, которые не производят топливо и не могут продавать его оптом, а покупают на бирже, как это, в частности, делает и Shell.

«Здесь начинаются проблемы — у нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна», — посетовал Маслов, уточнив, что в этой ситуации убыток составляет до полутора рублей на литр бензина. Он отметил, что банки стали отказывать в кредитах независимым сетям АЗС.

Сейчас у «Шелл» в стране 411 АЗС (из них 233 собственных и 178 — дилерских). Всего в России действует 23 000 АЗС, из которых более 60% приходится на независимые сети.

Накануне сообщалось, что средняя стоимость литра бензина в России за неделю снизилась на 15 копеек и к 6 сентября составила 48,93 руб., следует из материалов Росстата. Дизельное топливо также подешевело — до 50,62 руб. за литр с 50,69 руб. по состоянию на 30 августа. Падение цен на бензин и дизель зафиксировано в стране впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных Росстата. В то же время с начала года топливо стабильно дорожало, в связи с чем летом правительство рассматривало вопрос временного запрета его экспорта за рубеж.

Ранее по теме: В России подешевели бензин и дизель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных