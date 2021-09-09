Shell предупредила о риске банкротства части АЗС в России

«В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнется элементарная череда банкротств», — сказал Маслов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вертикально интегрированные компании, у которых есть своя переработка и поставки за рубеж, смогут оперировать высокой маржой, однако большая часть бизнеса топливной розницы — это независимые АЗС, которые не производят топливо и не могут продавать его оптом, а покупают на бирже, как это, в частности, делает и Shell.