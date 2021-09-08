В России подешевели бензин и дизель

В России действует несколько рыночных механизмов сдерживания внутренних цен на моторное топливо: демпфер, сглаживающий негативный эффект от скачков цен на нефть на мировом рынке, и требование для НПЗ продавать часть топлива на бирже. Весной 2021 г. из-за роста цен на моторное топливо в России правительство было вынуждено вносить корректировки в оба механизма: параметры демпфера были изменены для увеличения выплат нефтяникам при продаже на внутренний рынок, а обязательный норматив по торговле бензином на бирже вырос с 10 до 11%.