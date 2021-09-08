В России подешевели бензин и дизель

В России подешевели бензин и дизельСнижение цен зафиксировано впервые за год
Средняя стоимость литра бензина в России за неделю снизилась на 15 копеек и к 6 сентября составила 48,93 руб., следует из материалов Росстата. Дизельное топливо также подешевело — до 50,62 руб. за литр с 50,69 руб. по состоянию на 30 августа.
Падение цен на бензин и дизель зафиксировано в стране впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных Росстата.
По данным на 6 сентября 2021 г., средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 45,99 руб. за литр, АИ-95 — 49,82 руб., АИ-98 — 57,57 руб. Неделей ранее эти показатели составляли 46,16, 49,98 и 57,65 руб. соответственно.
Топливо подешевело в связи с сезонным падением спроса на него, пояснил «Ведомостям» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Соотношение спроса и предложения колеблется. Сейчас мы видим быстрое падение спроса на фоне стабильного предложения. Это чисто сезонная вещь, связанная с началом учебного года и с перемещением населения с дач в города», — сказал он. По его словам, снижение не будет продолжительным.
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности России Игоря Юшкова, снижение средней стоимости топлива в первую неделю сентября связано с двумя факторами. Первый — сезонный, так как сейчас люди вернулись из отпусков, стали меньше пользоваться автомобилями, вследствие чего спрос на бензин и дизель снизился. Второй фактор связан с действиями властей, которые убедили производителей топлива направлять большие объемы на биржу.
В конце июля 2021 г. министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что ведомство предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Возможность применения данной меры он допустил после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну.
В начале августа временно запретить экспорт бензина предложил уже курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак. Он также увидел в этой мере возможность для стабилизации ситуации на рынке топлива. Вице-премьер тогда отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен. Однако по итогам совещания у Новака 9 августа было принято решение пока не вводить запрет на экспорт.
1 сентября Новак заявил журналистам, что рисков роста цен на бензин в России нет. Вице-премьер пояснил, что и без официального запрета экспорт топлива был сокращен «практически до нуля». Кроме того, основной экспортер бензина — компания «Сургутнефтегаз» — начала поставлять весь объем топлива на внутренний рынок, отметил зампред правительства.
В России действует несколько рыночных механизмов сдерживания внутренних цен на моторное топливо: демпфер, сглаживающий негативный эффект от скачков цен на нефть на мировом рынке, и требование для НПЗ продавать часть топлива на бирже. Весной 2021 г. из-за роста цен на моторное топливо в России правительство было вынуждено вносить корректировки в оба механизма: параметры демпфера были изменены для увеличения выплат нефтяникам при продаже на внутренний рынок, а обязательный норматив по торговле бензином на бирже вырос с 10 до 11%.