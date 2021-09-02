В Минэнерго не увидели необходимости в запрете экспорта бензина

В начале августа временно запретить экспорт бензина предложил уже курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак. Новак также увидел в этой мере возможность для стабилизации ситуации на рынке топлива. Вице-премьер тогда отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен. Однако накануне, 1 сентября, Новак заявил, что рисков роста цен на бензин в России нет, особенно с сезонным падением спроса осенью.