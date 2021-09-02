В Минэнерго не увидели необходимости в запрете экспорта бензина
Минэнерго не видит сейчас острой необходимости в запрете экспорта бензина, но продолжает следить за ситуацией на рынке. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Наша задача — удерживать цены в районе инфляции, и мы считаем, что на сегодняшний день такой острой необходимости не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию», — сказал Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, на данный момент «спрос удовлетворен».
«Поставки бензина и Аи-92, и Аи-95 на рынок больше, чем в 2020 и в 2019 гг. Цены — наша задача удерживать их в районе инфляции», — добавил Шульгинов.
В конце июля Шульгинов сообщил, что Минэнерго предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Возможность реализации данной меры глава ведомства допустил после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну.
В начале августа временно запретить экспорт бензина предложил уже курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак. Новак также увидел в этой мере возможность для стабилизации ситуации на рынке топлива. Вице-премьер тогда отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен. Однако накануне, 1 сентября, Новак заявил, что рисков роста цен на бензин в России нет, особенно с сезонным падением спроса осенью.