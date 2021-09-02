Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

В Минэнерго не увидели необходимости в запрете экспорта бензина

Ведомости

Минэнерго не видит сейчас острой необходимости в запрете экспорта бензина, но продолжает следить за ситуацией на рынке. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Наша задача — удерживать цены в районе инфляции, и мы считаем, что на сегодняшний день такой острой необходимости не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию», — сказал Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, на данный момент «спрос удовлетворен».

«Поставки бензина и Аи-92, и Аи-95 на рынок больше, чем в 2020 и в 2019 гг. Цены — наша задача удерживать их в районе инфляции», — добавил Шульгинов.

В конце июля Шульгинов сообщил, что Минэнерго предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Возможность реализации данной меры глава ведомства допустил после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. 

Ранее по теме: Как во Владивостоке готовятся к Восточному экономическому форуму. Фотогалерея

В начале августа временно запретить экспорт бензина предложил уже курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак. Новак также увидел в этой мере возможность для стабилизации ситуации на рынке топлива. Вице-премьер тогда отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен. Однако накануне, 1 сентября, Новак заявил, что рисков роста цен на бензин в России нет, особенно с сезонным падением спроса осенью.

Ранее по теме: Нефтяникам дали месяц на стабилизацию цен на бензин

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных