Нефтяникам дали месяц на стабилизацию цен на бензин

Нефтяникам дали месяц на стабилизацию цен на бензинКомпании пообещали увеличить отгрузки на биржу не менее чем на 5000 т в сутки
Правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака 9 августа приняло решение пока не вводить запрет на экспорт бензина, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с итогами обсуждения. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша подтвердил, что такое решение было принято.
По его словам, одним из условий отказа от жестких регуляторных мер на рынке топлива, которые на совещании озвучил Новак, стало увеличение объемов торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 5000 т в сутки. Присутствовавшие на совещании представители нефтяных компаний, по его словам, согласились с этим. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что это скорее психологическая планка и нефтяным компаниям для реального снижения цен на бензин придется поставлять на биржу даже большие объемы топлива.
Другой источник «Ведомостей» уточняет, что нефтяникам дали время до сентября, чтобы стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на бензин.
Российские нефтеперерабатывающие заводы уже значительно сократили экспорт в пользу поставок на внутренний рынок, выяснили «Ведомости». В июне и июле НПЗ сократили экспорт бензина как минимум вдвое к предшествующим месяцам текущего года, следует из данных ЦДУ ТЭК (есть у «Ведомостей»). В июле они вывезли за рубеж 120 200 т бензина 5-го экологического класса – это на 13% ниже показателя июня 2021 г. На автомобильное топливо класса «Евро-5» приходится около 80% поставляемого за рубеж бензина.
Основной экспортер топлива – «Сургутнефтегаз», на него в июле пришлось 62,4% поставок бензина на экспорт (75 000 т). Он же сильнее всех сократил продажи за рубеж. В январе – июне «Сургутнефтегаз» экспортировал 64% произведенного топлива (810 000 из 1,26 млн т), а в июле – лишь 39% из 193 000 т.
Доля экспорта в производстве у остальных поставщиков также сократилась: у «Газпром нефтехим Салават» – с 31 до 12%, у «Фортеинвеста» – с 27 до 4,1%. В продажах «Роснефти» экспорт бензина в июле составил 1,4% против среднего 2,6%, «Газпром нефти» – 2,1% против 4,6%. «Лукойл» и ТАИФ в июле не экспортировали бензин вообще, следует из данных ЦДУ ТЭК.
В течение июля стоимость наиболее востребованных Аи-92 и Аи-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. 22 июля оптовая цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) пробила отметку в 57 500 руб./т, Аи-95 – 60 000 руб./т, достигнув нового исторического максимума. В тот же день министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство уже обратилось в правительство с просьбой ускорить процесс введения временного эмбарго на экспорт бензина. Источник «Ведомостей», знакомый с предложениями Минэнерго, уточнил, что речь идет о запрете экспорта на три месяца для бензинов марок Аи-92 и Аи-95.
Сразу после заявления Шульгинова стоимость топлива на бирже пошла вниз, теряя в среднем по 0,5% в неделю против роста на 1–1,5% с начала июля. Поставки на внутренний рынок после угроз главы Минэнерго резко нарастил «Сургутнефтегаз», выяснили «Ведомости». 22 июля компания продала на СПбМТСБ 5200 т бензина, превысив обязательный норматив биржевых продаж более чем в 5 раз. В целом за июль компания лишь дважды – 7 и 9 июля – продавала на бирже более 4000 т за день.
Правительство пытается стабилизировать цены внутри страны на фоне роста спроса на бензин в период отпусков, а также плановой остановки НПЗ на ремонты. Ограничение на экспорт бензина не вводилось с 2011 г. К такой радикальной мере власти не стали прибегать даже весной 2018 г., когда рост цен достигал 5% ежемесячно. Вместо этого предпочли договориться с нефтяными компаниями о временной заморозке цен в опте.
Сегодня уже действует несколько рыночных механизмов сдерживания внутренних цен на моторное топливо. Это введенный в 2019 г. демпфер, сглаживающий негативный эффект от скачков цен на нефть на мировом рынке, и требование для НПЗ продавать часть топлива на бирже (норматив по бензину составляет 11% от общего объема производства). Весной 2021 г. из-за роста цен на моторное топливо в России правительство было вынуждено вносить корректировки в оба механизма – параметры демпфера были изменены для увеличения выплат нефтяникам при продаже на внутренний рынок, а обязательный норматив по торговле бензином на бирже вырос с 10 до 11%.
По оценкам исследовательской группы «Петромаркет», запрет экспорта бензина может увеличить объем предложения на внутреннем рынке на 120 000–350 000 т в месяц (4–11%), в результате оптовые цены упадут на 6000–7000 руб./т. Но снижение оптовых цен, по словам генерального директора «Петромаркета» Ивана Хомутова, негативно отразится на доходности российских НПЗ. Потери в маржинальности составят порядка 30%.
«И это не единственная проблема, – предупреждает Хомутов. – У НПЗ появятся стимулы снизить производство бензина, одновременно нарастив выпуск нафты (лигроин) под экспортные поставки». При этом запрет на экспорт нафты ударит уже не только по НПЗ, но и по газоперерабатывающим и нефтехимическим заводам. Около 1,75 млн т в месяц этого продукта, по оценкам Хомутова, окажутся невостребованными: мощности нефтехимических предприятий в России позволяют переработать всего 400 000–600 000 т нафты в месяц. Отсутствие возможности хоть куда-то пристроить избыточную нафту не оставит производителям иного выхода, кроме как сократить объемы переработки нефти, считает Хомутов. В результате, по оценкам «Петромаркета», загрузка НПЗ сырьем может снизиться на 35%, или на 8,5 млн т, в месяц.
Вице-президент Независимого топливного союза (объединяет не принадлежащие нефтяникам АЗС) Дмитрий Гусев называет меру по запрету экспорта «элементом ручного регулирования» рынка. «Она действительно позволит временно снять проблему роста оптовых цен на бензин. Но не решит ее в долгосрочной перспективе. Правительство уже вынуждено вносить изменения в нормативы биржевых торгов, в механизм демпфера. А это значит, что рыночные механизмы в текущей ситуации не работают», – говорит он. По словам Гусева, для насыщения внутрироссийского рынка моторным топливом нужна глобальная «донастройка» налоговой системы – в том числе в части повышения рентабельности переработки нефти и розничных продаж через АЗС. Ситуация не изменится, пока не будут созданы долгосрочные условия, в том числе при поддержке Минфина, для рентабельной переработки нефти внутри страны вместо экспорта сырья за рубеж. Любые ограничения в такой ситуации лишь снизят объемы переработки нефти в России, уверен он.
Представитель «Роснефти» сказал, что компания сегодня наращивает выпуск бензина на своих НПЗ даже в условиях отрицательной рентабельности производства. Он добавил, что доля «Роснефти» в совокупном объеме биржевых продаж составила с начала года 46% по автобензинам и 42% по дизтопливу, что значительно выше установленных нормативов.
В «Лукойле», «Газпром нефти», «Татнефти», «Сургутнефтегазе», «Фортеинвесте», «Нефтехимсервисе» на момент подписания номера в печать не ответили на запросы.