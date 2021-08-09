Нефтяникам дали месяц на стабилизацию цен на бензин

Вице-президент Независимого топливного союза (объединяет не принадлежащие нефтяникам АЗС) Дмитрий Гусев называет меру по запрету экспорта «элементом ручного регулирования» рынка. «Она действительно позволит временно снять проблему роста оптовых цен на бензин. Но не решит ее в долгосрочной перспективе. Правительство уже вынуждено вносить изменения в нормативы биржевых торгов, в механизм демпфера. А это значит, что рыночные механизмы в текущей ситуации не работают», – говорит он. По словам Гусева, для насыщения внутрироссийского рынка моторным топливом нужна глобальная «донастройка» налоговой системы – в том числе в части повышения рентабельности переработки нефти и розничных продаж через АЗС. Ситуация не изменится, пока не будут созданы долгосрочные условия, в том числе при поддержке Минфина, для рентабельной переработки нефти внутри страны вместо экспорта сырья за рубеж. Любые ограничения в такой ситуации лишь снизят объемы переработки нефти в России, уверен он.