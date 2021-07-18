Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 годаЭто поможет стабилизировать цену барреля на уровне $60–70, считают аналитики
Суммарно на 400 000 барр./сутки начиная с августа 2021 г. страны соглашения ОПЕК+ поднимут уровень добычи нефти, сообщил альянс 18 июля. Такое повышение будет производиться ежемесячно. Действие соглашения, ограничивающего добычу, продлено до конца 2022 г.
Предполагается, что таким образом к концу текущего года уровень сокращения добычи снизится с текущих 5,76 млн барр./сутки до 3,7 млн барр./сутки совокупно для всех участников соглашения. Исходя из таких договоренностей к октябрю 2022 г. страны, присоединившиеся к соглашению ОПЕК+, выйдут на базовый уровень добычи, действовавший на момент вступления в силу соглашения, т. е. на объемы октября 2018г. Тем не менее ОПЕК+ продолжит координировать уровень добычи нефти, и возможно введение новых ограничений.
Такие решения приняты на фоне укрепления нефтяного рынка и роста спроса на нефть, говорится в сообщении.
С мая 2022 г. для пяти стран соглашения ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака) также установят повышенные квоты на добычу. Для России и Саудовской Аравии дополнительная квота составит по 500 000 барр./сутки, для ОАЭ – 330 000 барр./сутки, для Ирака и Кувейта – по 150 000 барр./сутки.
Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 1 сентября. Министры встретятся, чтобы «оценить ситуацию на рынке и, возможно, принимать [еще] какие-то корректирующие меры», пояснил курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак телеканалу «Россия 24».
ОПЕК+ приняла решение восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня на фоне ее дефицита на рынке, сказал Новак, который является переговорщиком России в ОПЕК. Он добавил, что Россия будет ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 000 барр./сутки и выйдет на докризисный уровень 2019 г. в мае 2022 г. По словам Новака, это позволит РФ нарастить добычу суммарно на 21 млн т нефти в течение этого и следующего годов и дополнительно пополнить бюджет страны на сумму более 400 млрд руб. при средней цене нефти $60/барр.
В доковидном 2019 году добыча нефти в РФ выросла на 0,8% до 561,2 млн т. В прошлом году показатель упал на 8,6% к предыдущему году до 512,8 млн т.
В пятницу биржевые торги нефтью закрылись на уровне $73,3/барр. за марку Brent и $71,5 за бочку WTI.
Скоординированное увеличение добычи – это самое рациональное решение, позволяющее избежать перегрева рынка на фоне постепенного восстановления спроса, считает старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Достигнутые договоренности можно воспринимать как позитивный сигнал к снижению напряженности на нефтяном рынке, полагает он.
Рост добычи странами ОПЕК+ во второй половине 2021 г. поможет свести на нет образовавшийся дефицит нефти и стабилизировать цены на уровне $60–70/барр., подсчитал аналитик. Такой уровень цен, по его словам, устраивает «почти всех производителей».
Руководитель международной практики КПМГ Антон Усов добавляет, что с учетом дефицита предложения [нефти] повышение квоты для ОАЭ и других стран будет «абсорбировано», т. е. проглочено, рынком.
Пандемия коронавируса в 2020 г. спровоцировала кризис потребления нефти и нефтепродуктов, а цена на нефть в начале марта 2020 г. упала почти в 2 раза. Страны ОПЕК и не входящие в картель государства в апреле 2020 г. договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен суммарно на 9,7 млн барр./сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. Затем параметры соглашения ОПЕК+ корректировались в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, подписавшие его страны последовательно наращивали добычу. Базой отсчета сокращения добычи для всех участников альянса взят октябрь 2018 г., а для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн барр./сутки.