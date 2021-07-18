Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

ОПЕК+ приняла решение восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня на фоне ее дефицита на рынке, сказал Новак, который является переговорщиком России в ОПЕК. Он добавил, что Россия будет ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 000 барр./сутки и выйдет на докризисный уровень 2019 г. в мае 2022 г. По словам Новака, это позволит РФ нарастить добычу суммарно на 21 млн т нефти в течение этого и следующего годов и дополнительно пополнить бюджет страны на сумму более 400 млрд руб. при средней цене нефти $60/барр.