Почему российская валюта не укрепляется вслед за нефтью

Почему российская валюта не укрепляется вслед за нефтьюАналитики считают рубль недооцененным и ожидают его укрепления к выборам
Нефтяные котировки показывают уверенный рост за месяц с 13 июня – от $72 до $78 за баррель. В то же время значения рубля за этот же период фактически стагнировали – колебались от 72 до 74 к доллару, по данным Мосбиржи. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам.
Укрепление национальной валюты сдерживает более высокий, чем ожидалось, разгон инфляции. Российские финансовые рынки – долговой, фондовый, валютный – негативно отреагировали на сохранение высоких темпов роста цен на уровне 0,7% месяц к месяцу и повышение ожиданий по годовому значению до 6,5%, полагает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Кроме негативного эффекта от инфляции глобальный спрос на рисковые активы в целом находится на довольно низком уровне, добавила руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Варвара Пономарева. Распространение нового штамма вируса ухудшает перспективы дальнейшего экономического роста, снижает рисковый аппетит у инвесторов, пояснила она.
Другой важный фактор стагнации курса – отсутствие консенсуса по сделке ОПЕК+, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников. Есть вероятность фактически развала соглашения – в курс в целом заложен риск выхода ряда стран из сделки, добавил он. В этом случае цена на нефть марки Brent может упасть до $55–60 за баррель, спрогнозировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, что дополнительно ухудшает фон вокруг российской валюты.
Кроме этого инвесторы проявляют осторожность как из-за сохранения рисков новой волны пандемии, так и из-за потенциального ужесточения монетарной политики ФРС США, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эти факторы привели к укреплению доллара на мировом рынке и оказали давление на валюты развивающихся стран, пояснил он. Наконец, укрепление рубля в связи с ростом нефтяных котировок сдерживают и валютные интервенции Минфина, дополнил Гришунин. «Доллар в фонд национального благосостояния не закупается, но ведь цены закупаемых активов – евро, золота – тесно связаны с американской валютой, их нельзя рассматривать изолированно», – пояснил эксперт.
Что будет летом
Текущее ослабление курса рубля (оно началось с конца июня, 28-го доллар стоил 72 руб.) временное и вызвано в первую очередь ослаблением всех валют развивающихся рынков против доллара, убежден старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Кроме того, Минфин с 7 июля по 5 августа увеличил объем ежедневных покупок валюты на рынке: он вырос на 28% по сравнению с июнем – со $145 млн до $185 млн, напомнил аналитик. Основные сборы для нефтяного сектора – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД) – во второй половине июля будут весьма значительными из-за роста цен на нефть: они могут достичь 1 трлн руб., что дополнительно может поддержать рубль, подчеркнул он.
Ожидаемые радикальные меры ЦБ по ужесточению монетарной политики на фоне скачка инфляции – вероятное повышение ключевой ставки 23 июля сразу на 50–75 б. п. – дополнительно сыграют на пользу курсу рубля летом, добавил директор инвестиционного департамента банка «Ренессанс кредит» Виктор Касьянов. Он назвал ожидаемым курс 72 руб./$ к концу августа. Кроме этого сезонность в динамике валютного курса в 2021 г. была нарушена, полагает аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших. Одним из факторов этого является снижение доступности для населения заграничных поездок: обычно летом спрос на валюту со стороны населения увеличивался, что приводило к ослаблению рубля, пояснила она.
Впрочем, в июле и августе волатильность на российском валютном рынке может оказаться повышенной, не согласился инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Григорий Жирнов. Дальнейший рост импорта и выплаты дивидендов российскими компаниями способны ограничить динамику рубля – именно дивидендный сезон может стать одной из причин давления на рубль в августе. Последний месяц лета – традиционно непредсказуемый с точки зрения реализации внутренних и внешних по отношению к России рисков, добавил Петроневич. Более того, предстоящие в сентябре выборы традиционно приведут к дополнительному повышению чувствительности рынков к любой информации внутренней и зарубежной повестки, полагает он.
Что будет к концу года
Мы видим потенциал для умеренного укрепления курса рубля на горизонте полугода, полагает Жирнов. Факторами поддержки для российской валюты могут стать комфортный уровень нефтяных котировок, фундаментальная недооцененность рубля, заметное повышение ключевой ставки Банка России, а также снижение геополитической напряженности. «Наш прогноз по паре доллар – рубль на конец года – 71 руб./$», – сообщил экономист. «В IV квартале мы ожидаем заметного укрепления рубля на фоне завершения не только выборов в Госдуму, но и, что более важно, цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Снижение политических рисков на фоне высоких ставок должно выступить фактором укрепления рубля. Прогноз курса рубля на конец года пока остается неизменным – около 72–73 руб./$», – отметил Петроневич.
Хотя август традиционно обвальный для рубля месяц, курс в преддверии выборов может пойти вверх, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Если валютные интервенции – столь масштабные в последнее время – прекратятся, спрос на валюту должен упасть, пояснил он. Укрепление рубля к выборам было бы политически правильным, но возможности ЦБ или Минфина повлиять на ситуацию довольно малы по сравнению с влияниями внешней конъюнктуры, полагает управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский.
Вряд ли курс будет сильно укрепляться в преддверии выборов – власти не настолько в этом заинтересованы, чтобы предпринимать какие-либо специальные шаги по усилению рубля, не согласился Гришунин. По его словам, активные участники выборов все же те слои населения, для которых курс доллара не является ключевым индикатором эффективности государства. «Мы бы больше ожидали административных шагов по сдерживанию цен на базовые продукты или неформальных административных мер, таких как негласные договоренности с торговыми сетями. И нас поэтому беспокоит возможный всплеск инфляции после выборов», – отмечает Гришунин.
События вроде выборов с достаточно предсказуемым результатом на курс рубля вряд ли повлияют, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Скорее ожидания жесткой позиции ЦБ на заседаниях 23 июля и 10 сентября могут подтолкнуть рубль к укреплению.
Рубль по-прежнему привязан к нефти, а нефть, в свою очередь, к сценариям выхода мировой экономики из постпандемического кризиса, добавил Рожанковский из Trade 123. Не существует устойчивого мнения, как именно и когда будет происходить открытие экономик различных стран. Это связано с транспортной промышленностью – если случится новый локдаун, что весьма вероятно, то резко сократится спрос на топливо для транспортной промышленности, резюмировал Рожанковский.
В промежуточном уточнении параметров прогноза социально-экономического развития на период до 2024 г. Минэкономразвития скорректировало среднегодовой курс рубля в сторону укрепления – до 72,8 руб./$ в 2021 г., отметил представитель министерства. По его словам, на эту оценку повлияло в том числе повышение прогноза по ценам на нефть. При этом, говорит собеседник, на курс рубля по-прежнему будут оказывать стабилизирующее влияние операции с иностранной валютой в рамках «бюджетного правила».