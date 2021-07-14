Почему российская валюта не укрепляется вслед за нефтью

Текущее ослабление курса рубля (оно началось с конца июня, 28-го доллар стоил 72 руб.) временное и вызвано в первую очередь ослаблением всех валют развивающихся рынков против доллара, убежден старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Кроме того, Минфин с 7 июля по 5 августа увеличил объем ежедневных покупок валюты на рынке: он вырос на 28% по сравнению с июнем – со $145 млн до $185 млн, напомнил аналитик. Основные сборы для нефтяного сектора – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД) – во второй половине июля будут весьма значительными из-за роста цен на нефть: они могут достичь 1 трлн руб., что дополнительно может поддержать рубль, подчеркнул он.